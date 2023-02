"C'est archi faux", le président du District Grand Vaucluse de football nie toute mauvaise gestion financière

"Je ne voulais pas rentrer dans la polémique, mais là c'est allé beaucoup trop loin", lâche Michel Serre, le président du District Grand Vaucluse de football. En effet, le 13 janvier dernier, 11 des 18 membres du comité de direction ont remis leur démission et mis en cause la gestion du président, un manque de transparence, de communication de concertation, et l'utilisation de la carte bancaire du district à des fins personnelles.

ⓘ Publicité

C'est notamment pour se défendre sur ce point que Michel Serre a sollicité la presse, dont France Bleu Vaucluse. "Ma personne, mon honneur sont salis, donc je ne pouvais plus rester comme ça. Il faut mettre les choses bien à plat et bien au clair", déclare-t-il.

"On me reproche d'avoir utilisé régulièrement une carte bancaire du district alors que c'est archi faux. Les seules fois où le district payait mes frais de déplacement c'était pour honorer mes quatre invitations de la fédération française de football pour deux matchs de l'équipe de France contre la Croatie et l'Autriche, la finale de Champions League et la finale de la Coupe du monde au Qatar. Ça fait partie de la fonction et ce sont des frais de représentation. Et j'ajoute que ces frais de déplacements ne représentent même pas 2 000 euros. Je défis d'ailleurs quiconque de trouver dans la France entière un président qui ait pu ne pas se servir de la carte bleue pendant son mandat", explique Michel Serre.

De nouvelles élections seront organisées pour remplacer les onze membres du comité de direction, mais il ne donne pas de dates. En attendant, il affirme que le district fonctionne normalement et exclut de démissionner.