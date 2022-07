"C'est incroyable de jouer Liverpool" : ces supporters du Racing qui font le déplacement à Anfield

C’est un match amical mais l’affiche est alléchante. Le Racing Club de Strasbourg affronte Liverpool dimanche 31 juillet dans la mythique enceinte d’Anfield dans le cadre de leur dernier match de préparation (début du match à 20h30). Même si la rencontre est sans enjeu, plus d'une cinquantaine de supporters du Racing devraient faire le déplacement.

Quand j'ai vu Liverpool-Racing, j'ai d'abord cru à une blague

Quand il a vu l'affiche contre Liverpool, même en match amical, Corentin Engel, supporter depuis près de 15 ans n'a pas vraiment hésité. "C'est quand même assez incroyable de voir le Racing jouer contre Liverpool. J'ai vraiment envie de voir les joueurs pour évoluer dans ce stade".

D'autant que la Racing, malgré une belle saison l'année dernière, ne disputera pas la Coupe d'Europe cette année. "Quand j'ai vu Liverpool-Strasbourg, j'ai d'abord cru à une blague", rigole Christophe Seng, le président de la "section Paris", qui regroupe les supporters du Racing basé dans la capitale. Lui a acheté douze tickets au guichet de la Meinau pour les membres de l'association. "Je me suis dévoué pour faire l'aller-retour de Paris dans la journée parce qu'il fallait récupérer les billets physiques."

Un déplacement galère

Avec ses onze comparses, il a la chance de pouvoir prendre l'avion à Beauvais. "Le billet aller n'était vraiment pas cher. On a donc décidé d'en profiter pour faire un week-end foot anglais, en allant voir un match à Old Trafford (stade de Manchester United) puis un autre match de D4 anglaise. Et puis on ira voir le Racing à la fin. Cherry on the cake, comme disent les anglais", raconte Christophe Seng.

Le déplacement est beaucoup moins simple pour les supporters qui partent de Strasbourg, qui décolleront pour la plupart de Francfort pour une arrivée à Manchester avant de reprendre un train pour Liverpool. Sans compter les annulations de vols de la compagnie Lufthansa. "Mon billet aller et mon billet retour ont été annulés, j'ai passé une heure et demie avec eux pour être sûrs de pouvoir partir et rentrer", souffle Corentin Engel.

Même s'il a réservé quelques jours seulement après l'annonce du match, les billets étaient également très chers. "On est en pleine vacances scolaires donc les prix ont grimpé. Tout compris, c'est un week-end à 500-600 euros. Mais j'avais raté les matchs contre Francfort notamment. Là c'était l'occasion de découvrir ce grand stade et de se laisse porter par l'ambiance de la ville."