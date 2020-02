Chamois Niortais : C'est Caen le bonheur ?

Deux-Sèvres, France

Niort, 18ème, se déplace sur la pelouse de Caen, 14ème, à l'occasion de la 23ème journée de Ligue 2, et l'on aimerait bien voir nos Chamois enfin récompensés par le renouveau affiché dans le jeu en 2020 sous les ordres de Franck Passi.

Du mieux dans l'envie, dans l'animation offensive, dans la finition (avec neuf buts marqués au cours des trois derniers matches si l'on inclue l'amical contre les Herbiers). Seulement, voilà, sur le plan comptable, c'est encore poussif avec seulement deux points pris sur six. On se dit que cette équipe mérite mieux.

"Il y aura plus d'espaces, à nous d'en profiter"

Après le match nul complètement fou (4-4) contre le Paris FC vendredi dernier, les Chamois se savent attendus chez un ancien pensionnaire de Ligue 1, un Stade Malherbe longtemps moribond cette saison, mais qui se rebiffe depuis peu, avec une victoire la semaine dernière en extérieur contre Chambly.

"C'est une équipe qui a besoin de points, un peu moins que nous, mais Caen va venir nous chercher, ils seront à la maison. Il y aura des espaces, je pense, plus que contre le Paris FC qui avait verrouillé l'axe" pronostique le gardien niortais Quentin Braat.

Bryan Passi de retour dans le groupe

Son entraîneur Franck Passi, lui, est partagé, quatre jours après l'incroyable duel face au Paris FC, perdu à la 97ème minute, malgré un festival de buts : "Deux sentiments m'animent. On avance, on a eu de très belles occasions sur un terrain compliqué, notre idée de jeu se met en place, les joueurs se sont donnés à fond pendant 90 minutes. Et puis de l'autre côté, il restait six minutes de jeu et l'on a pas su garder nos trois points. Tout ça parce qu'on a eu peur et qu'on a reculé, c'est dommage".

Les erreurs individuelles en défense ont coûté cher contre les Parisiens. Il faudra ce mardi faire preuve de plus de rigueur. Bonne nouvelle, le défenseur Bryan Passi est de retour dans le groupe, ce qui étoffera les possibilités dans l'axe pour le technicien poitevin.