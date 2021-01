"C'est de l'or d'avoir Keylor Navas dans les buts du PSG" selon l'ancien gardien parisien Nicolas Douchez

Invité du podcast débat 100% PSG La Tribune ce lundi, Nicolas Douchez a parlé de Keylor Navas. L'ancien portier du Paris-Saint-Germain se dit impressionné par le gardien de but costaricien qui réalise des prestations XXL actuellement avec le club de la capitale.

Nombreux sont celles et ceux qui se demandent encore comment le Real Madrid (Esp) a pu laisser partir un joueur comme Keylor Navas. Depuis son arrivée au PSG, il y a un an et demi, le gardien costaricien est un mur infranchissable. Depuis le début d'année 2021, il est même le meilleur joueur du PSG.

Invité dans l'émission 100% PSG La tribune, l'ancien gardien de but du PSG et désormais consultant sur Telefoot la chaîne, Nicolas Douchez, est venu évoqué l'importance de Keylor Navas au PSG. Un gardien de but avec qui Nicolas Douchez aurait voulu travailler

J'aurais aimé qu'il soit là à l'époque où je jouais au PSG. Avec l'effectif constitué, j'aurais voulu voir ce qu'il aurait apporté à ce groupe. Et aussi à titre personnel, j'aurais aimé partager les entraînements avec lui.

Nicolas Douchez explique aussi que "c'est de l'or d'avoir Keylor Navas dans les buts du PSG" avant de décortiquer le jeu du gardien parisien "Le plus impressionnant chez lui, c'est sa sérénité". La suite de cet entretien autour de Keylor Navas est à retrouver dans le Podcast de France Bleu Paris, 100% PSG La Tribune.