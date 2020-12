"C'est déroutant", les clubs amateurs gardois circonspects devant l'arrêt possible de la Coupe de France

La Coupe de France de football : ça joue, ou c'est impossible cette année ? Nouvelle cacophonie générale, pour l'instant. Le premier ministre Jean Castex semble enterrer la compétition pour la saison, crise sanitaire oblige. Faux, lui répond Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de foot, qui lui veut toujours y croire. Pour les clubs amateurs, la situation devient complètement illisible. Mais ce qui est clair, c'est que c'est la menace d'un vrai manque à gagner. Et à deux titres : d'abord l'argent que peut rapporter la coupe de France (primes de qualification, billetterie et buvettes au stade etc) et puis le prestige aussi, car la Coupe de France est un moyen pour les amateurs de briller et de rencontrer des clubs professionnels.

Pour l'instant, la compétition est arrêtée au sixième tour. Trois clubs gardois sont encore qualifiés : l'Olympique d'Alès, l'USS Aigues-Mortes et le Stade Beaucairois.

Marc Thélène, le président du club d'Aigues-Mortes (Union Sportive Salinières Aigues-Mortes), reconnaît que pour un club amateur comme le sien, "c'est très important, ça permet de gagner un peu d'argent. Je crois que la fédération nous donne 3 500 euros si on passe le sixième tour, et 15 000 au septième tour. Arriver au septième tour, ça représenterait 10% de notre chiffre d'affaires de l'année"

"C'est déroutant ! "Ce sont les premiers mots de Marc Thélène pour qualifier le ping-pong entre les propos de Jean Castex et ceux de Noël Le Graêt. "Cette coupe nous permet de nous mettre en lumière. Elle a un parfum de légende pour les clubs amateurs"