"C'est désolant de voir ça", Adrian Ursea réagit aux incidents du Parc des Princes

Le monde du football est en émoi depuis mardi soir. L'interruption du match PSG - Istanbul Basaksehir après 14 minutes de jeu pour des propos supposés racistes du 4e arbitre envers l'entraîneur adjoint du club turc Pierre Webo marque peut-être un tournant. Les deux équipes ont décidé de quitter la pelouse et le match a été reporté à ce mercredi, avec un nouveau quatuor d'arbitres.

"L'origine n'y est pour rien du tout. Des idiots, il y en a partout."

D'origine roumaine, comme le 4e arbitre incriminé, l'entraîneur de l'OGC Nice se dit choqué par ce qu'il a vu et entendu. "C'est désolant de voir ça. C'est terrible, ça ne s'arrête jamais. Mais l'origine n'y est pour rien du tout. Des idiots il y en a partout. On est dans un période délicate et on ne peut pas accepter une chose pareille."

"C'est désolant de voir ça" la réaction d'Adrian Ursea aux propos du 4e arbitre du match PSG - Istanbul Basaksehir Copier

"Les joueurs ont été courageux."

Adrian Ursea salue également la décision des deux équipes de quitter le terrain. "Les joueurs ont été courageux de quitter le terrain. C'est un message collectif. C'est fort. J'espère qu'on va enfin pouvoir aller de l'avant et en terminer avec ces idioties."