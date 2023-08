Près de 300 personnes sont venus assister à l'entrainement public des jaune et bleu

L'espoir était mince, mais il avait continué d'animer le cœur des supporters du FCSM et de tous ses soutiens en nord Franche-Comté, pour espérer sauver le club professionnel aux 95 ans d'histoire.

ⓘ Publicité

Après l'annonce du rejet d'un recours déposé par le club pour contester sa relégation en National, tout s'est effondré, après que Romain Peugeot et les investisseurs qui l'ont suivi ont annoncé que leur projet de rachat s'arrêtait là.

Un dernier « au revoir » au monde professionnel

Plus de 300 personnes se sont déplacés ce vendredi matin pour fouler la pelouse du stade Bonal, dans un dernier « revoir » au monde professionnel. Les joueurs et le staff du FSCM, très dignes, ont été salués par des applaudissements nourris, accompagnés de quelques larmes des supporters venus de toute la Franche-Comté.

Une réunion avec les personnels du club est prévue prochainement, alors qu'une vague de départs se profile avec le dépôt de bilan du club. Le feuilleton du sauvetage du FCSM depuis qu'il est entré dans la tourmente à la fin juin se termine dans l'agonie.

Speaker du stade depuis 17 ans et voix de la matinale de France Bleu Belfort Montbéliard, Stéphane Veaux est profondément affecté : « Tristesse, dégout, colère … Je pense aux supporters et aussi aux collègues. C'est tout un patrimoine, un pan de l'histoire qui s'en va. Mais je trouve que c'est beau, c'est digne. Il y a du monde c'est bien » déclare-t-il sur place, interrogé par nos confrères de l'Est Républicain.