"C'est dommage pour le football" : les supporters toulousains désabusés par les arrêtés préfectoraux

Alexandre Roux et les NVDRS seront contraints dans leurs déplacements à Annecy et Montpellier.

Alors qu'une belle fête se prépare au Parc des Sports d'Annecy ce jeudi soir pour la demi-finale de Coupe de France entre les Hauts-Savoyards et le TFC, la préfecture de Haute-Savoie a décidé d'interdire le centre-ville aux supporters toulousains. La dizaine de bus qui fera la route depuis Toulouse sera escortée de l'autoroute jusqu'au stade. Bus, match, bus. Sans l'occasion de voir autre chose.

Alexandre, est-ce qu'on peut justifier ces arrêtés ?

On fait le doublé. On le voit bien sur les arguments qui sont annoncés par l'arrêté. Il n'y a rien qui justifie. Vous avez fait un cortège à Clermont qui s'est bien passé et vous vous êtes faits caillassés à Guingamp... Voilà ce qu'ils disent. C'est assez incompréhensible. Les préfets ne s'embêtent même plus. Ils trouvent des raisons au hasard et ils les pondent comme ça.

Le déplacement n'aura pas la même saveur...

On aurait pu tous arriver en ville, profiter de la ville d'Annecy et faire travailler les commerces locaux. Tous se rendre en cortège au stade dans une ambiance festive un peu dans l'idée de ce qu'est la Coupe de France. Finalement, on sera encadrés par la police et on ira directement au stade.

Il y a Annecy mais aussi Montpellier dimanche. Seulement 600 supporters autorisés en parcage...

C'est un peu ridicule. Le maire de Toulouse, des députés, la présidente de Région Carole Delga... On pouvait difficilement faire mieux au niveau de la classe politique locale. Tout le monde était derrière nous. Ils n'ont pas voulu lâcher. Tant pis. On a appelé les gens à venir hors parcage. Ils auront des Toulousains éparpillés dans les tribunes montpelliéraines.

Il y a des choses à signaler sur les déplacements des supporters du TFC cette saison ?

Il n'y a eu aucun incident pour nous en déplacement hormis ceux dont on a été victimes. Il n'y a rien qui justifie d'interdire 400 personnes en parcage. On peut aussi regretter le communiqué du TFC qui ne s'en indigne pas et qui dit qu'il comprend la décision de la préfecture. C'est un peu triste, le club n'a pas affiché un soutien public. On essaie de tout mettre en œuvre pour faire bouger les lignes mais les clubs acceptent aussi ce traitement. Les arrêtés deviennent normaux. C'est dommage pour le football et pour tous les supporters qui ne peuvent pas se déplacer comme ils le souhaitent.