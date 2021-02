« Je serai au Bourget pour soutenir l'équipe avant le match contre le Barca » annonce Mokobé dans 100% PSG

Alors qu'il est en pleine préparation de son troisième album solo après "Mon Afrique" et "Africa Forever", Mokobé a passé une heure en compagnie de Pia Clemens et Eric Bastien. Ses premiers matchs de foot à Vitry, sa découverte du Parc des Princes, sa relation avec Kylian Mbappé, son espoir de voir Messi signer au club ou son avis (très) tranché sur Thilo Kehrer... Les sujets n'ont pas manqué avec ce fan inconditionnel des Rouge et Bleu. Extraits.

Sur son addiction à l'actualité du club

"Je peux regarder l’actu du PSG une cinquantaine, une centaine de fois dans la journée. Même si c'est la même actu. Le fil d'actualité sur Twitter... j’ai un vrai problème avec ça !"

Sur Thilo Kehrer

"Kehrer m’empêche de dormir. Il m’empêche d’être heureux. Il me fait flipper. Je n’aime pas du tout son jeu, sa technique. A chaque fois qu’il est sur la feuille de match, je claque des dents. "

Sur Neymar

"Contre toute attente, l'amour de Neymar pour le PSG est devenu immense, énorme. On est vraiment content parce qu’on a vécu toute cette période où il était blessé, où il devait retourner au Barca... Ca a été très dur pour nous en tant que supporters. On s’est senti trahi, il y a eu beaucoup d’humiliations aussi sur les réseaux sociaux. Et finalement, il est plus que jamais parisien, et on sait maintenant qu’il va prolonger. Donc on est super content. (...) Je l'ai rencontré. Il est super simple, humble, comme Mbappé."

Sur sa première au Parc

"La première fois que j’ai été au Parc, c’était en 1985, avec le centre de quartier. Sur le terrain, il y avait Luis Fernandez, qui est un tonton pour moi, Rocheteau, Joël Bats, Susic... C’était la grande époque. C’est à cette époque-là qu’il y a eu un flash Cupidon-PSG-Mokobé »

Sur le PSG, club populaire

"Le PSG, un club bling bling ? Jamais de la vie. la plupart des quartiers populaires autour de Paris sont supporters du PSG. (...) Dire que le PSG est un club bling bling, non. Je pense que c’est de la jalousie. Quand les Qataris sont arrivés, il y a eu beaucoup de jalousie parce qu’on a ramené de grands joueurs. Mais avoir amené Ibrahimovic ou Pastore dès le début, ça a apporté quelque chose de fort à la Ligue 1. Les autres clubs devraient être contents. Et on espère que Messi va arriver à Paris."

Sur Lionel Messi

"S’il vient au PSG, c’est énorme. Il y aurait une vraie visibilité. Humainement, je l'ai rencontré : c’est pareil. C’est quelqu’un de timide, d’assez réservé, mais en vérité il est cool. (...) Et en tout cas, quoi qu’il arrive, sur le terrain il est exceptionnel."

Sur Kylian Mbappé

« Mbappé, je l’aime comme jamais parce que je sais comment il est dans son cœur. Je sais comment on peut le voir sur le terrain parfois, avec le visage fermé. Mais c’est quelqu’un qui a un cœur énorme et qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. (…) Sur le terrain, il revient en force. C’est difficile d’être toujours à 100%. Mais là, ce qu’on a vu contre Marseille, c’est magnifique ! On me dira peut-être que je ne suis pas objectif mais je le suis dans le sens où ça ne me dérange pas de le dire, si à un moment donné, il n’est pas bon. Mais la vérité c’est que Mbappé est en train de revenir en puissance. Et je suis sûr et certain que contre le Barça, il va nous livrer un match exceptionnel. (...) En fait, quand il est sur le terrain, il est dans ses sensations, il a envie de se faire plaisir. Effectivement, peut-être que parfois il est dans ses dribbles alors que ça pourrait être plus simple. Mais est-ce qu’on n’est pas un peu trop exigeant avec lui ? Il est jeune ! Mais toujours est-il que ça reste un des meilleurs joueurs qu’on ait jamais eus. J’espère qu’il va rester au PSG. »

Sur son soutien à l'équipe

"Je serai au Bourget avec les supporters pour soutenir l'équipe avant le match contre le Barça."

Sur les associations de supporters

"Moi, je suis un supporter en général, qui soutient tous les collectifs. Mais tous les collectifs qui sont dans la paix et dans l’amour."