"C'est extraordinaire, on kiffe" : Bergerac en quart de finale de Coupe de France en battant Saint-Étienne

Le capitaine Damien Fachan et ses coéquipiers passent un tour de plus en Coupe de France.

Tout s'est dessiné à la 75e minute. Après une heure et quart d'un match équilibré, où Bergerac avait fait jeu égal avec Saint-Étienne et s'était procuré deux belles situations par Adrian Sahibeddine, l'attaquant du BPFC Romain Escarpit, entré en jeu six minutes plus tôt, venait tromper Paul Bernardoni, pour inscrire ce qui allait être le seul de la rencontre.

Le but en direct sur France Bleu Périgord. Copier

"Il y a un centre qui arrive, je suis un peu trop court, ça revient sur Romain Escarpit", raconte l'ailier Axel Tressens. "J'y crois jusqu'au bout, je vois la balle qui revient vers moi, je tends le pied, je la frappe de l'extérieur du pied droit et ça fait but", reprend le buteur. "Et là, vous ne pouvez même pas imaginer", ajoute Tressens. "Ca va vite, je vois le ballon au fond des filets", décrit Escarpit. "C'est beaucoup d'émotions, de la joie. Et j'essaye de partager avec le public et toute l'équipe".

L'attaquant Romain Escarpit célèbre son but décisif. © AFP - ROMAIN PERROCHEAU

S'en suit une course folle de l'attaquant basque vers la tribune, une communion avec le public... Puis encore un quart d'heure de haute volée, où Bergerac aura deux énormes occasions de mener 2-0, là où Saint-Étienne ne sera plus dangereux. "On a joué avec nos forces, on a respecté notre plan de jeu et on a été efficaces sur les transitions, donc je pense que c'est mérité", analyse le milieu de terrain Lucas Dumai, impeccable remplaçant de Paul Maisonneuve, blessé. Le résultat d'un plan bien préparé par l'entraîneur Erwan Lannuzel, qui avait "demandé aux joueurs de construire leur victoire sur la deuxième mi temps. Il fallait bien démarrer, les laisser se déséquilibrer et essayer de faire mal sur des transitions. On l'a fait".

On mérite d'être là où on est

Une solidarité nourrie autour de cette série incroyable de 19 matchs sans défaite. "On mérite d'être là où on est et on va continuer comme ça, on ne va rien lâcher", assure encore Escarpit. "On est sur huit matchs sans prendre de but en Coupe de France. C'est extraordinaire, on kiffe", savoure Dumai. Une "kiffance" encore plus forte pour Sam Ducros. Né à Bergerac, le latéral est le seul rescapé de l'épopée de 2017, où Bergerac s'était arrêté en 8e de finale.

La joie collective des joueurs de Bergerac à la fin du match. © AFP - ROMAIN PERROCHEAU

Mettre en avant cette cette super région et ce magnifique département de la Dordogne

"Voir le stade comme ça, c'est magnifique", sourit le Périgourdin. On fait du sport pour vivre ce genre d'émotions. Cet instant-là, on ne peut pas nous le voler, c'est magique. Mettre en avant cette super région et ce magnifique département de la Dordogne à travers le sport et le football, c'est super. D'autant plus parce qu'on sait qu'ici, on est quand même plus une terre de rugby", dit l'homme de Lalinde, comme le... rugbyman Jefferson Poirot, qui a donné le coup d'envoi fictif.

Il ne reste plus que huit équipes et on est dedans.

La fête a été longue dans le vestiaire, où, dans la confusion, Erwan Lannuzel a mis du temps à pourvoir parler à ses hommes. "Je suis fier d'eux", dit l'entraîneur basque. "Le championnat National 2 est un championnat hyper exigeant parce qu'on les entraîne quasiment comme des professionnels, avec des conditions qui sont celles des clubs amateurs. Ce sont des contrats précaires, pas des gros salaires". "On se rend même pas compte encore. Il ne reste plus que huit équipes et on est dedans. C'est énorme", reprend Escarpit.

Place au tirage au sort, ce lundi soir (Marseille, Nantes, Monaco, Amiens, Bastia, Versailles et le vainqueur de PSG-Nice sont les adversaires possibles), puis sur le quart de finale, le 8 ou 9 février. Mais en attendant, "on va se préparer pour notre réalité, vendredi soir, le match de Chamalières", rappelait, dimanche soir, le très sérieux Erwan Lannuzel.