"C'est génial !" : à La Baule, les fans du FC Nantes aux anges devant leurs idoles

Grande affluence mercredi 19 juillet, au stade Moreau-Defarges de La Baule. Le FC Nantes ouvrait son entraînement au public. Près d'un millier de supporters ont répondu présent.

Pour certains, c'était l'occasion en or de s'approcher de leurs idoles. Armand et son père Vincent, deux Quimpérois en vacances à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, ont fait une heure de route pour assister à l'événement. "On habite loin de la Beaujoire donc c'est compliqué de venir aux matchs. C'est cool de voir l'entraînement", explique Armand. Son père poursuit : "Je suis les Canaris depuis 30 ans et c'est la première fois que je vois un entraînement. C'est intéressant !"

Sur la pelouse, Moussa Sissoko, Nicolas Palois ou encore Moses Simon font des courses, driblent, tirent, passent la balle. Le tout, dans une ambiance détendue note Mathieu, un supporter venu de Nantes : "quand on va au stade, on a un objectif, on pense à la victoire. Là, le but du jeu, c'est vraiment de voir où en sont les joueurs, pouvoir se détendre et voir des gestes qu'on verrait pas habituellement !" Certains tentent des retournées acrobatiques, des lobs, "c'est original et ça change de d'habitude", rigole Mathieu.

"J'ai des étoiles dans les yeux"

Dans les tribunes, plusieurs dizaines de jeunes footballeurs sont présents. Certains participent à un stage pendant ces vacances d'été et ils sont ravis d'être là. "Je suis heureux parce que je ne pensais pas les voir et c'est impressionnant", confie Loris. "On a des étoiles dans les yeux", assure Benjamin. Mathis va encore plus loin : "c'est magique, c'est fantastique. On veut devenir comme eux !"

À l'issue de l'entraînement, les joueurs et le staff sont venus échanger avec le public, signer des autographes ou encore prendre des photos. "Tout le monde a passé une très bonne matinée. C'est important de se rapprocher des supporters, des enfants. Ça donne une énergie positive à tout le monde", assure le coach de Pierre Aristouy.

Pierre Aristouy, le coach du FC Nantes, enchaîne les selfies et les autographes lors de l'entraînement à La Baule, le 19 juillet 2023. © Radio France - François Breton

Il sera avec ses joueurs dimanche à Basse-Goulaine pour un match amical face à Angers.