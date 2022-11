"C'est incroyable" : l'euphorie des supporters de l'ES Villerupt, qualifié en 32e de finale de coupe de France

Des cris de soulagement, après 90 minutes de tension. Les supporters de l'ES Villerupt-Thil s'égosillent quelques secondes après l'arrêt décisif de leur gardien du dernier tir au but de la partie. Le club de Régional 1 du Pays-Haut se qualifie, dimanche 20 novembre, pour les 32e de finale de la coupe de France de football, après une victoire contre les Alsaciens de Reipertswiller (1-1, 2-1). Jamais les footballeurs lorrains n'étaient allés aussi loin dans la compétition. Une victoire d'autant plus intense qu'elle s'est produite à la maison, devant plusieurs centaines de supporters loin d'être freinés par la pluie, répartis autour du stade Auguste-Delaune.

ⓘ Publicité

"C'est exceptionnel ! Un neuvième tour de coupe de France, vous imaginez ?", s'enthousiasme ce jeune inscrit au club. "Je bégaie, je n'ai même plus de voix." Son ami renchérit : "C'est juste incroyable, c'est complètement fou. Il y avait un suspens énorme et une ambiance qui fait chaud au coeur malgré le temps pourri. Franchement, ça remonte le moral ! Ça montre qu'il n'y a pas que le FC Metz ou l'ASNL qui peuvent réussir dans la région." Au coup de sifflet final, les jeunes du club passent les barrières et courent sur le terrain, vers ces joueurs qu'ils connaissent souvent personnellement."Dalil, c'est mon chouchou", se marre l'un d'eux. "Lucas c'est mon deuxième chouchou, Yoann c'est mon gardien préféré puisque c'est mon coach."

Changer l'image du Pays-Haut

Le club lorrain attendait ce moment depuis très longtemps. "C'est historique, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot", commente Rudy, investi dans le club de Villerupt depuis cinquante ans. "Ça ne se produira certainement plus avant de très nombreuses années. Le dernier huitième tour qu'on a fait, c'était en 1992 mais c'était à l'extérieur. Trente ans plus tard, on revient au huitième tour mais à Villerupt, ça n'est jamais arrivé !" Le retraité a carrément du mal à réaliser. "On va être dans les 64 derniers clubs de France, ça n'est pas rien. Franchement, c'est assez émouvant."

"On est la surprise de cette année." - Un supporter de l'ES Villerupt-Thil

Cette victoire, c'est aussi une fierté pour le territoire. "On pense à notre club de foot, mais on pense aussi à notre ville", continue Rudy. "Villerupt, c'est à la fois notre club de coeur et notre ville de coeur." Gilles, l'un des fondateurs de l'ES Villerupt-Thil, espère ainsi changer l'image de la région. "Le Pays-Haut est tellement décrié", déplore-t-il. "On dit qu'il fait mauvais, qu'il n'y a pas de boulot... Aujourd'hui, notre club prouve que c'est faux. On est en bonne santé ici, en très bonne santé !"

À lire aussi Les supporters lorrains à l'heure du Mondial de foot au Qatar

Et les supporters de l'ES Villerupt-Thil ne veulent pas s'interdire de regarder loin dans cette coupe de France. "On est la surprise cette année", affirme un habitant. "On va aller là où l'on ne nous attend pas." En 32e de finale, ils se voient tous affronter les plus grosses équipes. "Il faut qu'on ait Lille ou Lens, voire le PSG ce serait énorme", explique l'un des jeunes. "Il faut vraiment un club connu. Vous imaginez si un club de Ligue 1 venait ici ? Ce serait magnifique !" D'ailleurs, ces supporters préviennent : ils sècheront les cours, lundi 21 novembre, pour assister au tirage au sort des 32e de finale.