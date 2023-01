"C'est inenvisageable", les supporters du PSG défavorables à un départ du Parc des Princes

"C'est inenvisageable", "le PSG sans le Parc, ce n'est pas vraiment le PSG". Voilà quelques-unes des réactions glanées devant la boutique officielle du Paris Saint-Germain sur les Champs-Elysées à Paris, au lendemain des déclarations dans le Parisien de la maire de Paris, Anne Hidalgo, sur sa volonté de ne pas céder le Parc des Princes aux dirigeants du club .

Emmanuel y est abonné depuis qu'il est enfant et il ne se voit absolument pas aller supporter son équipe ailleurs en région parisienne : "On a trop de souvenirs dans ce stade mythique. Les habitudes qu'on a eu, ça serait très, très compliqué de se dire on ne va pas tribune Boulogne." Même sensation pour Kevin, qui vivrait même une possible délocalisation comme une trahison. "Si le Paris Saint-Germain déménage, c'est tout simplement la fin d'une histoire. Paris, c'est le Parc des Princes et le Parc des Princes, c'est Paris", affirme-t-il.

Un consensus : pas de Stade de France

Justement, si le PSG s'en va, que fera la mairie du Parc des Princes ? "Sans le PSG, le parc ne va servir à rien à la municipalité, je ne comprends pas Anne Hidalgo", lance Alexis, un supporter de 16 ans. Lui milite pour que le club rachète l'enceinte et y fasse des travaux d'agrandissement. Certains comme Christ, reconnaissent effectivement que le stade est "trop petit".

Au cœur de la bisbille entre la mairie et le club, il y a cette idée de ne pas céder une partie du patrimoine de la ville à une entité privée. Et ça, Nicolas, lui aussi abonné, l'a bien noté : "je peux comprendre le point de vue d'Anne Hidalgo, le Parc c'est un monument parisien, ça n'appartient pas forcément au club, mais il faut aussi prendre en compte l'histoire du PSG dans ce stade".

Une chose fait en tout cas consensus auprès des supporters. Ils ne veulent pas d'un déménagement au Stade de France : trop loin, pas pratique et, à leurs yeux, sans âme.