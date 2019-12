"C’est inexcusable de ne pas se qualifier" Jean-Marc Furlan après l'élimination de l'AJA en Coupe de France

Sarreguemines, France

L'AJ Auxerre, 13e de L 2, a été éliminée au 8e tour de la Coupe de France, ce samedi, par Hombourg-Haut (2-1), le Petit Poucet de la Coupe de France, qui évolue au huitième échelon, en Régional 3. Six divisions séparent les deux équipes.

Les réactions de l'entraîneur et des joueurs

"Par rapport à l’écart de division entre les deux équipes on n’a pas d’excuse"- Jean-Marc Furlan

"Par rapport à l’écart de division entre les deux équipes, on n’a pas d’excuse. Il faut faire le dos rond. Il n’y a pas d’excuse, c’est inexcusable de ne pas se qualifier. Même si je me rends compte que le travail est colossal. Mais je ne sais pas quoi dire car les joueurs étaient au maximum. Même si le fait de ne pas se qualifier vis à vis de notre environnement c’est inexcusable. Mais quelque part rapport au chantier qu’il y a dans ce club, au moins, on a une compétition, une seule donc maintenant l’objectif c’est d’aller chercher les 40 points. Même si on me dit le contraire, on me dit "on est l'AJA, faut voir autre chose' . Non mais vous verrez autre chose quand vous aurez un autre club différent de ce que vous avez depuis 10 ou 15 ans. Mais maintenant on doit faire le dos rond et et présenter quelque part nos excuses vis à vis de l’environnement du club et du public"

On a pas trop d’excuse - Samuel Souprayen

"On a pas du tout d’excuse. Parce qu’au niveau physique et technique on est au dessus d’eux après un match c’est 90 min et tout peut se passer dans un match. Aujourd’hui, malheureusement on a pas fait le boulot. On repart déçus. On a un groupe qui essaye de s’en sortir et de se battre ensemble à chaque match. Mais comme je l’ai dit auparavant on a un nouveau coach, des nouveaux joueurs. Certes on a fait un bon début de saison, on a gratté des points, on a fait de belles victoires à la maison mais maintenant c’est un peu plus difficile mais ça fait partie d’une saison, il faut s’accrocher, travailler et puis rester souder."

On a pas le droit de perdre un match comme ça - Mickaël Le Bihan