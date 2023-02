"C'est injouable" : la pelouse du stade Diochon pose question cet hiver, faut-il un nouveau stade à Rouen ?

Alors que le Rouen Normandie Rugby joue sur la pelouse du stade Diochon, ce vendredi 24 février contre le RC Massy Essonne, la pelouse du stade va-t-elle résister à cette nouvelle rencontre ? Déjà en mauvais état depuis quelques jours, l'enchaînement des rencontres semble être difficile à supporter cet hiver. Déjà 32 rencontres disputées depuis le début de la saison, par Quevilly-Rouen Métropole, le FC Rouen et le Rouen Normandie Rugby, il y en aura eu 52 en fin de saison. Cela fait de la pelouse de Diochon la plus utilisée de France. Devant celle du stade Ernest-Wallon à Toulouse (où jouent le Stade Toulousain et le Toulouse Olympique XIII) et celle du Stade des Alpes à Grenoble (avec le Grenoble Foot 38 et le FC Grenoble). Il faut dire qu'avec trois clubs résidents permanents, le stade ne reste jamais inactif très longtemps.

ⓘ Publicité

"C'est une pelouse de rugby, pas de football"

Et cette pelouse, c'est peut-être les adversaires qui en parlent le mieux : "C'est injouable, vraiment", pestait le milieu de terrain Gaëtan Weissbeck, joueur de Sochaux, venu à Diochon il y a une semaine. "C'est catastrophique comme conditions, c'est un terrain de rugby, pas de football. Jouer dans des conditions comme cela, c'est très compliqué." Il n'est pas le seul à le penser, son entraîneur aussi a pesté après la rencontre contre QRM. Le coach Jaune et Rouge, Olivier Echouafni aussi, comme son adjoint, Alain Wathelet : "Quand on enchaîne les matches sur une pelouse synthétique, surtout avec du rugby en hiver, les mêlées, les regroupements, ça fait mal". Une pelouse qui serait l'une des pires du championnat actuellement, et qui oblige le club a en tenir compte avant les matches à domicile : "On fait attention à dire aux joueurs de rester très concentrés tactiquement pour ne pas faire d'erreurs grossières".

Pas de nouveau stade sur la table

Alors, faut-il un nouveau stade, plus moderne, autour de Rouen ? Non, répond Philippe Novel, directeur général adjoint à la métropole en charge notamment du sport. "Ce n'est absolument pas d'actualité, répond-il. Il y a eu des stades aménagés dans d'autres villes, qui ont coûté très cher, je pense au Mans, à Valenciennes, par exemple, où il n'y a pas grand-monde. Diochon semble adapté aux demandes du public." Pas question donc de construire une nouvelle enceinte. Le stade, inauguré en 1914, a encore de belles années devant lui.

Ne pas chauffer la pelouse, un choix ?

En 2017, il avait été remis aux normes de la Ligue 2, est encore en cours de rénovation aujourd'hui et une pelouse hybride avait été installée en 2021. Une chaufferie devrait aussi pouvoir être utilisée pour améliorer l'état du gazon, elle n'a pas été mise en route cet hiver : "Elle doit encore être raccordée, ce qui sera fait cet été, assure Philippe Novel. Pour cet hiver, on a fait le choix des économies d'énergie. Cela coûte environ 400.000 euros de chauffage par saison." Ce n'est pas quelque chose de subi, assure-t-il. "On pourra l'utiliser l'hiver prochain, mais ce n'est pas sûr encore qu'on le fera" conclut-il. Les clubs le demanderont probablement, la luminothérapie en place au stade ne semble pas suffire pour garantir un bon état.

La stade Diochon est bien équipé © Radio France - Théophile Pedrola

loading