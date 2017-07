C'est l'heure de la rentrée pour Le Mans FC

Une vingtaine de joueurs ont repris l'entraînement ce mercredi à la Pincenardière pour préparer la saison de National 2 qui débutera le 12 août. Un effectif agrémenté de joueurs d'expérience et de jeunes talents prometteurs. Premier match de préparation le 15 juillet.

Doit-on y voir un signe ? C'est en tout cas sous un beau soleil et dans la bonne humeur que Le Mans FC a repris l'entraînement ce mercredi à la Pincenardière. Sous la houlette de l'entraîneur et du préparateur technique fraîchement embauché, Tanguy Charmel, une vingtaine de joueurs ont chaussé les crampons pour cette séance.

Sur la pelouse, une bonne partie de l'effectif de l'année passé, mais aussi les sept recrues débarquées durant l'été. Un groupe plus homogène selon le coach manceau, Richard Déziré : "Depuis la saison dernière, le groupe est constitué de joueurs qui connaissent bien ce championnat de National 2 (ex-CFA). Mais on a aussi recruté des joueurs venant de cette division, voire de divisions supérieures pour renforcer l'effectif. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a de la qualité à tous les postes."

Un mélange d'expérience et de jeunesse

Le club mise donc sur l'expérience et la maturité de son groupe pour réussir une bonne saison. Mais pour ajouter un peu de fougue et d'insouciance, il a aussi misé sur quelques jeunes talents restés à la porte du monde professionnel : "Ce sont de très jeunes joueurs qui se sont entraînés avec des groupes pros mais qui n'ont pas eu le bonheur de signer un contrat à la sortie de leur formation, mais pour lesquels ont pense qu'il y a un vrai potentiel de développement à titre individuel. Et dont on pourra tirer profit collectivement."

Les recrues du Mans FC :

Arnaud Archimbaud, 27 ans, latéral gauche (CMS Oissel, formé à Lyon)

Nicolas Suchet, 28 ans, milieu défensif (Lyon Duchère).

Rodrigue N’Cho, 26 ans, milieu de terrain (Saint-Pryvé Saint-Hilaire)

Kevin Schur, 26 ans, attaquant (Avranches, formé au PSG)

Cédric Tangatchy, 21 ans, attaquant (Niort)

Pierre Lemonnier, 23 ans, défenseur (US Granville, formé à Rennes)

Tom Duponchelle, 21 ans, défenseur (Reims).

Le calendrier de préparation :