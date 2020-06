C’est l’heure de la reprise pour le FC Annecy

"On est comme des gamins." Tout sourire, Jean-Jacques Rocchi savoure son retour sur la pelouse. Il faut dire que la pause a été longue. La faute au coronavirus et une fin de saison avortée à la mi-mars. "On est impatients de revenir et de retrouver la compétition fin août", poursuit le capitaine du FC Annecy. "On a hâte malgré la grosse préparation qui nous attend." Le premier match amical est prévu le 11 juillet à Samoëns face à une équipe suisse.

C'est la rentrée des classes, premier entraînement ce lundi pour le FC Annecy (N1). © Radio France - Richard Vivion

Reprise "pépère

Promu en National 1, l’antichambre du foot pro, les rouges et noirs ont deux mois pour se remettre en forme (1ère journée de championnat le 21 août). "Plus de trois mois d’arrêt… c’est le première fois que je vois cela dans ma carrière", souffle l’entraîneur du Fécé. "Sur ce que je vois, tout le monde est revenu avec le poids de forme, il n’y a pas eu d’excès", se félicite Michel Poinsignon.

Là, on commence avec une reprise assez pépère et montera en puissance avec les matches amicaux." - Michel Poinsignon, entraîneur du FC Annecy

Michel Poinsignon, l'entraîneur du FC Annecy, lors du premier entraînement ce lundi à Annecy-le-Vieux. © Radio France - Richard Vivion

ECOUTEZ Michel Poinsignon, l'entraîneur du FC Annecy. Copier

3 millions

Pour cette nouvelle saison, le club haut-savoyard mise sur un budget de 3 millions d’euros, en très légère hausse par rapport à l’année dernière (2,9 millions). "Nous allons découvrir un championnat exigeant", indique Stéphane Loison, le président du FC Annecy. "Mais sur l’aspect économique c’est une division difficilement rentabilisable. Surtout dans le contexte économique actuel où les incertitudes sur la santé financière des entreprises privées qui constituent les trois-quarts des ressources du club. C’est une saison charnière."

On est sur un projet de rejoindre le monde du professionnalisme à moyen terme. Mais on prend notre temps et on construit les choses." - Stéphane Loison, président du FC Annecy

ECOUTEZ Stéphane Loison, le président du FC Annecy. Copier

Stéphane Loison, le président du FC Annecy. © Radio France - Richard Vivion