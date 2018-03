Un coup de tête, des coups de poings : une scène digne d'un match de boxe. Pourtant, elle s'est jouée sur la pelouse d'un stade de foot. Vendredi soir en Normandie, Mickaël Baretto et Pierre-Yves Poloma, en sont venus aux mains. Une triste image de l'AJA, qui est pourtant un exemple pour les jeunes.

Auxerre, France

Le reportage avec les jeunes du Stade Auxerrois Copier

"Je trouve ça honteux." Au bord du terrain, Sophie vient encourager sa fille d'une dizaine d'années, qui joue au Stade Auxerrois. Face à cette bagarre, très loin des valeurs footballistiques, la maman ne mâche pas ses mots. "Ce sont des professionnels, ils sont censés montrer l'exemple. Par rapport à nos enfants qui suivent aussi les matchs, je trouve ça inadmissible. On leur dit "Ne faites pas comme eux. Surtout pas !"

Les petits footballeurs ne comprennent pas la réaction des pros

Dans les vestiaires des jeunes, évidemment, tout le monde est au courant. Mais Ismaël, Paul, Taha et leurs amis, semblent avoir bien compris qu'il ne fallait pas toujours imiter les grands.

"Faut pas oublier que c'est qu'un sport" : les jeunes footballeurs du Stade Auxerrois plus lucides que leurs aînés... Copier

"C'est un mauvais exemple pour les petits. Moi je ne vais pas le faire, mais il y en a peut-être qui vont vouloir faire pareil" - Taha, U 11 au Stade Auxerrois

Le respect et la solidarité entre coéquipiers, c'est un état d'esprit que les coachs essaient bien sûr de transmettre. Meleen Moine entraîne les moins de 11 ans : "On leur dit qu'ils sont une équipe, donc même s'ils perdent ou ils gagnent, il faut rester ensemble et pas se retourner les uns contre les autres. Au contraire, il faut s'encourager."

Et puis surtout rappellent les garçons : "C'est que du foot !" Comme quoi, la vérité sort de la bouche des enfants...