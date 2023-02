"C'est le match d'une vie" : Vierzon joue un 8e de finale historique en Coupe de France

Imaginez l'excitation, l'impatience, l'angoisse des joueurs et dirigeants du Vierzon Football Club ce mardi matin. Ce 8 février marque le jour le plus emblématique de l'histoire de l'équipe. Contre Grenoble, le VFC dispute les 8e de finale de la Coupe de France, un stade encore jamais atteint . "Je n'ai pas tout à fait conscience de l'ampleur de ce qu'on va vivre. C'est le match d'une vie", avoue Thierry Pronko, le président vierzonnais, invité de France Bleu Berry ce matin.

ⓘ Publicité

Le club ne veut pas se rajouter de pression. "L'entraîneur a dit aux joueurs de savourer, de se lever tôt, de profiter de la journée parce ces moments inoubliables passent vite. On sent les joueurs très décontractés", indique Thierry Pronko.

Une ferveur impressionnante autour du club de Vierzon

Le stade de Brouhot fera le plein avec 2.000 spectateurs au coup d'envoi à 18h15. "On a fait le choix de jouer à Vierzon pour récompenser nos licenciés, nos partenaires et la municipalité. On a joué tous nos matchs à l'extérieur et on a vu l'engouement des supporters au fur et à mesure. Cette compétition est exceptionnelle, elle apporte des émotions beaucoup plus fortes", confie le président du VFC.

Si Grenoble, quatrième de Ligue 2, fait figure de favori, le club vierzonnais ne part pas vaincu. Les dirigeants avaient fixé pour objectif d'atteindre le 7e tour de la Coupe de France cette saison. "Les joueurs, eux, m'ont dit qu'ils voulaient aller en 16e de finale. J'ai trouvé ça ambitieux, ils m'ont fait mentir. Ils ont des qualités, alors sur un match, tout reste possible", conclut Thierry Pronko, qui pronostique un succès 1-0 de son équipe.