EN IMAGES : revivez la soirée "magique" des joueurs et des supporters du Racing à Liverpool

Le match avait beau être amical, Anfield était plein quand même. Dimanche 31 juillet, les joueurs du Racing Club de Strasbourg ont affronté et battu une équipe remaniée de Liverpool dans leur antre mythique. Une victoire trois buts à zéro qui donne de la confiance avant la reprise de la Ligue 1 à la Meinau samedi 6 août (à 17h) face à Monaco. Mais surtout une soirée qui restera gravée dans les mémoires des joueurs et des supporters.

Une centaine de supporters strasbourgeois à Anfield

"C'est beaucoup d'émotions" résume Stéphane dans la tribune réservée aux supporters strasbourgeois, où plus de quatre-vingt fans se sont massés. Il fait partie des rares à avoir assisté au dernier match du Racing à Anfield en 1997 (une défaite 2-0 en Europa League mais une qualification du Racing qui l'avait emporté à la Meinau 3-0). "C'est une ambiance unique. C'est le foot anglais", résume-t-il.

Les tribunes remplies du stade d'Anfield © Radio France - Jules Hauss

Après l'annonce des équipes avec un accent British, les 50 000 supporters des Reds ont entonné d'une seule voix le traditionnel "You'll never walk alone". "Je l'avais déjà entendu avec Rennes quand on jouait en Écosse. Ça fait toujours quelque chose", témoigne Julien Stéphan, l'entraîneur du Racing.

"C'est une leçon d'humilité quand on voit un public comme ça. On a un magnifique public à la Meinau mais on est moins nombreux et là tous les enfants ont un maillot de Liverpool", estime pour sa part Rémy, venu avec deux de ses amis pour voir le Racing et faire la fête à Liverpool.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mais après cette démonstration de ferveur, les Bleus et blancs ont calmé les ardeurs du stade, avec trois buts en 20 minutes (doublé de Thomasson (4ème, 21ème) et un but d'Habib Diallo(14ème)). Si bien qu'on entendait presque plus que les supporters strasbourgeois, qui ont entonné un "Strasbourg we love you" pour s'acclimater à l'ambiance locale.

C'est la classe

Dans le public strasbourgeois, Marina a raccourci ses vacances à Bordeaux pour venir voir les Bleus et Blancs contre les Reds. "On a fait huit heures de train, puis l'avion depuis Beauvais. C'était très long mais on n'a pas hésité on va à tous les matchs. Jouer ici, c'est magique", raconte-t-elle.

Stéphane, venu avec sa compagne, était déjà de la partie lors du dernier match du Racing à Anfield en 1997 © Radio France - Jules Hauss

Un sentiment partagé par le capitaine Dimitri Liénard à la fin du match. "C'est un honneur. Pouvoir jouer dans un stade pareil... ça montre tous les progrès du Racing. Il y a quatre ou cinq ans on n'aurait jamais pu jouer ici", estime-t-il avant de saluer l'adversaire du jour. "Des petits joueurs comme moi, on se sent un peu pris de haut par certaines stars en championnat de France. Là j'ai pu discuter avec Jurgen Klopp (le coach de Liverpool ndlr) ou encore James Milner (un ancien joueur). Quand on est arrivé, on a été accueilli par les applaudissements du public. C'est la classe".

Sur le plan sportif, Julien Stéphan a apprécié l'attitude décomplexée de ses joueurs malgré le prestige de la rencontre. Adrien Thomasson était lui aux anges après son doublé. "Le championnat anglais c'est celui que je préfère. J'aurais préféré marquer deux buts en championnat mais c'est quand même un plus de marquer un doublé, surtout ici. J'espère pouvoir le raconter à mes enfants plus tard."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Même s'ils ont avancé l'argument d'une équipe inexpérimentée pour expliquer la large victoire du Racing, plusieurs supporters anglais présents sur place ont été surpris par le match des hommes de Stéphan. "Je ne connaissais pas vraiment l'équipe, à part quelques noms. Mais j'ai été assez impressionné, ils ont produit un bon football", relate Tom, supporter de Liverpool depuis 15 ans. "Désormais je ferai plus attention à leurs résultats" conclut-il en souriant.