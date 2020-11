C'est officiel, la rencontre de Ligue 1 entre Marseille et Nice est reportée

Pas de surprise ! Alors que le gym enregistre depuis une semaine plus de 10 cas positifs au coronavirus, la LFP reporte la rencontre de samedi entre Marseille et Nice.

Le communiqué officiel de la LFP vient de tomber le match qui devait avoir lieu ce samedi entre Marseille et Nice pour le compte de la 11ème journée est reporté. On ne connait pas encore la date précise du report mais la LFP fait savoir que l'annulation de la rencontre est la conséquence de cas de covid enregistrés au sein du staff niçois. Plus de 10 cas sur 30 personnes que compte l'équipe et le protocole est clair: match reporté. Il n'y a que Marseille qui cette semaine a pu penser que le match aurait lieu. L'OM avait même demandé une confirmation à la ligue. C'est aujourd'hui chose faite.