C'est officiel, le DFCO va rester en Ligue 1 !

C'était un secret de polichinelle, mais dans cette période de confinement où tout et son contraire est parfois dit dans des laps de temps très courts, il a fallu faire preuve de patience. Jeudi 30 avril 2020, la Ligue de football professionnel (LFP) a entériné et confirmé l'arrêt du championnat, interrompu après la 28e journée à cause de la pandémie de coronavirus. Conclusion : le DFCO jouera bien en Ligue 1 pour la saison 2020/2021, pour la 5e saison d'affilée.

"Nous devions prendre une décision ferme et définitive sur la saison en cours. Nous avons acté la fin de la saison 2019-2020", Nathalie Boy de la Tour, présidente de la LFP

16e du classement

Le DFCO termine donc cette saison tronquée à la 16e place, avec un bilan de 7 victoires, 9 nuls et 12 défaites et un total de 30 points. Dans tous les cas de figure, Dijon ne serait pas en position de relégable, que l'on prenne le classement à la trêve, après la 27e ou après la 28e journée. La LFP semblerait privilégier la solution du "quotient de points", c'est à dire le ratio entre le nombre de matchs joués et le nombre de points pris (de 1,07 pour le DFCO). Ce scénario doit désormais être voté au mois de mai lors d'une assemblée générale de la Ligue.

