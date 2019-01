C'est officiel : Leandro Paredes a signé au PSG

Île-de-France, France

C'est peu dire qu'il était attendu. Leandro Paredes a enfin signé au PSG, et l'entraîneur Thomas Tuchel est sans doute soulagé ce mardi, lui qui avait ironisé dimanche sur l'absence d'un joueur pourtant annoncé depuis plusieurs jours. L'Argentin de 24 ans est engagé avec le Paris Saint-Germain jusqu'au 30 juin 2023. Il vient renforcer le milieu de terrain, un secteur sinistré après la retraite de Thiago Motta, la mise à l'écart d'Adrien Rabiot ou encore la blessure de Marco Verratti.

Un joueur combatif et technique

Né à San Justo dans la banlieue de Buenos Aires en juin 1994, Paredes est formé à Boca Juniors avant de rejoindre l'Europe à l'âge de vingt ans. L'international argentin (9 sélections) passe deux saisons à l'AS Rome. Il portait depuis un an et demi les couleurs du Zénith Saint-Pétersbourg, leader du championnat de Russie. En 61 matches depuis 2017, Leandro Paredes a inscrit 10 buts et délivré 15 passes décisives.

Son arrivée a été saluée par le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi, qui souligne "sa combativité de tous les instants et ses très belles qualités techniques". Leandro Paredes a quant à lui confié sa fierté de rejoindre le Paris Saint-Germain.

"L'un des maillots les plus prestigieux du monde"

Je ressens beaucoup de fierté. Après mes précédentes expériences en Italie et en Russie, j’ai aujourd’hui cette fantastique opportunité, non seulement de découvrir un nouveau football, mais surtout l’un des maillots les plus prestigieux du monde. Je remercie le président et l’entraîneur pour la confiance qu’ils me témoignent en me recrutant. Nous connaissons tous l’extraordinaire dimension sportive du Paris Saint-Germain, de ses joueurs et de son staff. Je partage avec eux les mêmes ambitions très élevées et je ferai tout pour donner à mon club ce qu’il attend de moi comme milieu de terrain. J’ai hâte de goûter également à l’atmosphère passionnée du Parc des Princes.