C'est officiel, Rony Lopes est arrivé à l'OGC Nice

Le portugais Rony Lopes a été présenté à la presse ce jeudi midi. Arrivé cette semaine à l'OGC Nice, le nouvel aiglons doit se mettre à niveau et cherche du temps de jeu.

Il l'a lui même dit en conférence de presse : "À Seville, ce fut difficile". Il faut dire que Rony Lopes, 24 ans, passé pendant quatre ans à l'AS Monaco, n'a pas eu le nez creux en allant aux pays du flamenco et de la corrida. Souffrant d'une très forte concurrence sur son côté droit, il n'a jamais pu accumuler suffisamment de temps de jeu pour montrer son talent.

Pourtant, passer, rentrer à l'intérieur, servir son pied gauche et même marquer, Rony Lopes sait faire ! En tout cas il savait faire à Manchester City quand un certain Patrick Viera l’entraînait chez les moins de 17 ans. "Je suis content de retrouver Rony, explique le coach niçois. Je sais ce qu'il vaut, son envie, son amour du foot. Il complète un recrutement qui me satisfait."

Des départs attendus

"On va alléger le groupe, renchérit le président Jean-Pierre Rivère. Ça signifie des départs. Mais c'est important pour que Patrick ait le bon nombre de joueurs dans l'équipe afin de disputer les deux compétions dans lesquelles nous sommes engagées : le championnat et la Ligue Europa".

Alors c'est quoi le bon nombre ? Le chiffre magique ? Pas facile de le faire dire au staff niçois mais à force de questions, Patrick Viera le lâche : "22 joueurs et les trois gardiens !" Faites les comptes, il y en a encore trop.