Niort, France

Les Chamois niortais retrouvent les terrains pour le début du championnat de Ligue 2 ce vendredi soir. Déplacement à Beauvais, dans l'Oise, pour affronter le Red Star, l'un des promus de cette nouvelle saison.

Le club deux-sévrien, 15e à la fin de l'exercice 2017/2018, a connu un certain nombre de changements : l'arrivée de l’entraîneur Patrice Lair, le départ de certains cadres comme Jimmy Roye ou Jérémy Choplin et le recrutement de jeunes joueurs. Le bilan de la préparation est bon côté résultats. Quatre victoires en cinq matches amicaux. Mais c'est maintenant que les choses sérieuses commencent.

"On a envie de se jauger par rapport au championnat"

L'objectif c'est "d'être présent sur ces premiers matches, surtout faire bon match face au Red Star, si possible ramener des points pour bien préparer la rencontre contre Clermont à domicile qui j'espère donnera un bon moment au public des Chamois, c'est important", détaille Patrice Lair.

Le nouvel entraîneur, conscient des forces et des faiblesses de cette équipe fortement rajeunie. " Il y a beaucoup d'enthousiasme, on sent des jeunes qui ont envie de réussir à ce niveau-là", constate Patrice Lair. "Après on sait que l'on va passer par des moments difficiles. Il y aura peut-être un manque d'expérience à un moment donné. Moi, je fais avec l'effectif que j'ai. Aujourd'hui je suis content, les gars ne lâchent rien et j'espère qu'ils vont être récompensés de leur travail".

"Certains nous voient déjà dans la charrette, moi ça me motive encore plus"

Et ce ne sont pas ceux qui "nous voient déjà dans la charrette" qui vont inquiéter Patrice Lair. Au contraire, "ça me motive encore plus", lance-t-il. L'entraîneur, qui confie "avoir toujours été ambitieux", aimerait bien que le club soit dans les dix premiers du championnat.

1ère journée de Ligue 2 : Red Star - Niort. Coup d'envoi à 20h