“C’est quand même un beau parcours” : les Clermontois déçus, mais fiers des Bleus

L’issu du match en a refroidi plus d’un, mais ils ont vibré jusqu'au bout ! Des milliers de Clermontois se sont réunis dans les rues du centre-ville, et particulièrement sur la place de la Victoire où les bars avaient sorti les télévisions sur leur terrasse. Certains supporters avaient pris place depuis midi. Mais c'est bien la France qui s’est inclinée aux tirs au but face à l’Argentine, ce dimanche 18 décembre, après un match hors norme en finale du mondial au Qatar.

