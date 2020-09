C'est reparti ! 100 % Foot Breizh du lundi au vendredi de 18h à 19h avec Olivier Cailler et Axel Perret

"100 % Foot Breizh", c'est du lundi au vendredi de 18h00 à 19h00 !

Une émission présentée par Olivier Cailler, journaliste sportif et co-animée par Axel Perret, animateur

Toute l'actualité des Clubs Bretons

Une heure de football breton du lundi au vendredi, c’est 100% Foot Breizh sur France Bleu Breizh Izel, de 18 à 19 heures. Les championnats et les coupes, la vie quotidienne des clubs : cette émission devient le rendez-vous incontournable des fans de foot « gwenn ha du ».

Pendant une heure, France Bleu Breizh Izel donne la parole aux joueurs et aux staffs des principaux clubs bretons. Bien évidemment, une bonne partie de l’émission sera consacrée au Stade Brestois, France Bleu Breizh Izel étant, cette année encore, radio officielle du club finistérien. Ensuite, pas question d’oublier le FC Lorient et En Avant Guingamp, les deux autres clubs phares de la pointe bretonne.

Axel Perret et Olivier Cailler reviendront aussi sur les rencontres du Stade Rennais (dont celles de la Ligue des Champions) et du FC Nantes. Ils donneront aussi la parole aux dirigeants de clubs plus modestes comme Plabennec ou Concarneau et aux organisateurs de tournois bien connus comme ceux de Plomelin, Plougonvelin et Dirinon.