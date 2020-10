"C'est un amour qui a grandi avec le temps, merci à vous tous" Cavani adresse un message aux fans du PSG

Ce lundi, Edinson Cavani va s'engager avec Manchester United (All) pour deux saisons. Quelques heures avant cette signature, le meilleur buteur de l'histoire du PSG a posté sur les réseaux sociaux un message adressé aux fans du Paris-Saint-Germain.

Le 24 février 2020, Edinson Cavani a marqué son 200e but avec le PSG

La voix est un peu tremblante mais il semble que le propos soit dit avec le coeur. Dans une vidéo de moins de 3 minutes, Edinson Cavani a adressé ses remerciements aux supporters et au personnel du PSG. Après plus de 3 mois de silence, vexé par le fait de ne pas avoir prolongé avec le PSG, l'attaquant uruguayen a pris enfin le temps d'adresser un message aux fans.

Parfois, c'est bien de laisser passer un peu de temps.

Avec 200 buts à son actif pour le PSG, Cavani est le meilleur buteur de l'histoire du club. Pourtant, pas d'adieu au Parc des princes pour lui, la faute à la crise sanitaire et à une prolongation de contrat qui n'est jamais venue. Vexé, énervé contre la direction du club, l'attaquant a gardé le silence très longtemps "Parfois c'est bien de laisser passer un peu de temps. Ca rend les choses plus tranquille, la tête est plus tranquille." explique dans un français appliqué. "Je préférais parler après un peu de temps parce que mes coéquipiers restés à Paris continuaient la compétition. Alors ce n' était pas le bon moment pour parler."

"Remercier les supporters qui m'ont donné leur cœur"

Ironie de l'histoire entre le PSG et Cavani, l'attaquant va revenir avec son nouveau club au Parc des princes. Manchester United avec qui il va signer un contrat de 2 ans affronte le PSG le 20 octobre à 21 heures en Ligue des champions.

Dans son message, Cavani a salué les fans du PSG "Je suis ici pour remercier tout le monde. Pour remercier les supporters, qui m'ont donné leur cœur, doucement, avec le temps. C'est un amour qui a grandi avec le temps, mais c'est important pour moi. C'est pour ça que tous les moment qu'on a passés ensemble, les bons et les moins bons, ca va rester. Merci, merci beaucoup à toutes les personnes qui travaillent à Paris, qui ont fait les choses avec affection pour moi.Tout ça va rester dans ma tête et dans mon cœur."