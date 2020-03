"C'est un jour très triste" : la réaction de Dominique Rocheteau au décès de Michel Hidalgo

La France du foot est en deuil. Elle vient de perdre l'une de ses grandes figures : l'ancien sélectionneur Michel Hidalgo est décédé ce jeudi à Marseille. Il avait 87 ans.

Guide des Bleus vainqueurs de l'Euro 1984, amoureux du "beau jeu" et ambassadeur des joueurs, il a marqué la carrière de l'ange vert, Dominique Rocheteau.

"C'est un jour très triste pour toute notre génération. réagit-il. C'est vrai que Michel, on savait qu'il était très fatigué mais on espérait qu'il vive le plus longtemps possible."

On a vécu des grands moments d'émotions ensemble

L'ancien joueur de Saint-Etienne l'assure : "je ne garde que de bons souvenirs avec Michel parce que je l'ai connu pendant toute ma carrière. Je l'ai connu à 16-17 ans avec l'équipe de France junior, et puis ensuite bien sûr toute notre épopée, 78, 82, 84 le titre de champions d'Europe. On a vécu des grands moments d'émotions ensemble."

Très ému, Dominique Rocheteau salue la mémoire "de quelqu'un de bon, de très gentil, une grande personne. Un grand entraîneur, un chef ! Il savait se faire apprécier de tous les joueurs."