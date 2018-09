Tous les objectifs ont été atteints pendant cette période des transferts selon le président de l'AJ Auxerre, Francis Graille, qui donnait une conférence de presse ce Mardi. Le club de Ligue 2 a dépensé un peu plus d'un million et demi d'euros pour recruter.

A l'intersaison, 16 joueurs sont partis et 8 sont arrivés, dont les deux derniers en date en provenance d'Angers: le gardien Mathieu Michel et le milieu offensif Billy Ketkeophomphone. L'effectif pro auxerrois compte cette saison 23 joueurs de champs et 3 Goals. "C'est un très bon Mercato pour L'AJ Auxerre " affirme le président du club Francis Graille "et pourtant il a été un peu mouvementé sur la fin avec la signature dans les dernières heures (le 31 Août) des deux angevins", poursuit-il.

Une cellule de recrutement performante

La cellule de recrutement a été sur la brèche jusqu'à la fin. Cinq personnes travaillent pour elle tout au long de l'année en suivant des joueurs qui évoluent de la nationale 2 à la ligue 1. "Pour ce mercato, les 8 nouvelles recrues ont été supervisées en moyenne une quinzaine de fois" explique Cédric Daury le directeur sportif du club. Mathieu Michel par exemple, le gardien de but qu'on n'attendait pas ,était sur les tablettes du club de ligue 2 depuis quelques temps. "On a 27 observations de Mathieu Michel sur les dernières saisons" précise Cédric Daury "c'est donc un garçon qu'on connait très bien. son arrivée à Auxerre est une vraie volonté et un suivi de longue date".

Mathieu Michel s'est engagé dans les dernières minutes du mercato avec l'AJ Auxerre.

Une balance commerciale positive. Francis Graille

Le directeur sportif de L'AJ Auxerre n'a aucun regret après ce mercato: "les joueurs approchés mais qui n'ont pas signé, soit n'avaient pas très envie de venir, soit étaient trop chers" et pour le recrutement , le budget n'était pas extensible. "IL a été maîtrisé" explique le président du Club, "cette enveloppe a atteint entre 1,5 et 1,7 million d'euros. On a une balance commerciale positive de plusieurs millions d'euros, grâce aux quatre joueurs qu'on a vendus" se félicite Francis Graille.

L'effectif est au complet. Les finances du club sont saines. Ils ne manquent plus que les résultats. L'AJ Auxerre est actuellement quinzième du championnat de Ligue 2 après 6 journées.