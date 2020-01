"C'est une défaite très frustrante, ça tourne jamais de notre côté pour le moment." (Pablo Martinez)

Saint-Étienne, France

Toujours aucune victoire à extérieur cette saison

En l'absence d'Anthony Briançon et de Renaud Ripart blessés, c'est Pablo Martinez qui était promu capitaine dans le Forez et le joueur formé au club s'est arrêté, comme toutes les fois, après le match au micro de France Bleu Gard Lozère. Il a parlé de ce nouveau revers du club gardois : "C'est une défaite très frustrante : quand on voit notre première période, on se dit qu'on va prendre une valise et qu'on voit notre seconde période, on se dit qu'on peut leur faire mal. Cela se joue encore sur un centimètre (but refusé, logiquement, à Loick Landre à la 86e minute). c'est jamais de notre côté cette saison, il y avait la place en seconde période pour ramener au moins un point."

Prochain RDV pour le Nîmes Olympique, la réception de Monaco le samedi 1er Février, coup d'envoi à 20h00. Pour rappel c'est à Monaco que Nîmes avait décroché son premier point de la saison après avoir été mené 2-0. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce match en direct et en intégralité.