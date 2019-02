"C'est dommage de s'en priver" : le capitaine du HAC regrette la mise à l'écart d'Harold Moukoudi

Le Havre, France

Le cas d'Harold Moukoudi continue de faire parler au sein du club de football du Havre. Sur France Bleu Normandie, chaque camp s'est exprimé. Le président du HAC, Vincent Volpe, a estimé que le joueur avait manqué de respect au club en refusant de prolonger son contrat. Ce à quoi le clan de Moukoudi a répondu en accusant la direction du club de ne pas avoir tenu ses engagements et d'avoir refusé des offres intéressantes lors du mercato à l'été 2018. C'est ce qu'a déclaré Ingrid Moukoudi, la sœur du défenseur de 21 ans.

Et les joueurs du HAC, comment accueillent-ils cette décision ? Invité de "Bienvenue au club" mardi 12 février, le capitaine du HAC Alexandre Bonnet s'est exprimé sur le sujet. "C'est dommage, c'est une erreur aussi je pense. _Quand on a un joueur comme ça dans ses rangs, c'est dommage de s'en priver_. On l'a vu lors de la première partie de saison : c'est un excellent défenseur mais il nous a aussi marqué des buts très importants sur coup de pied arrêté", justifie Alexandre Bonnet. Moukoudi a disputé 17 matchs de Ligue 2 cette saison comme titulaire, a inscrit 2 buts et a réalisé de très bonnes prestations, confirmant son potentiel et son talent à seulement 21 ans.

Moukoudi nous apporterait énormément dans la dernière ligne droite du championnat, on ne peut pas le nier

Un dossier qui a trop tardé à être réglé

"C'est un dossier qui aurait dû être traité en amont pour éviter qu'on se retrouve dans cette situation. Harold Moukoudi récolte un peu le fruit de tout ça mais c'est tout le groupe qui en subit les conséquences au quotidien", poursuit Alexandre Bonnet, qui parle d'un "dilemme" entre les enjeux financiers et les ambitions sportives. Le capitaine du HAC établit une comparaison avec le cas d'Adrien Rabiot. Le milieu de terrain du PSG n'a plus été intégré au groupe depuis début décembre. Une sanction du Paris Saint-Germain car le joueur refuse de prolonger son contrat qui se termine à la fin de la saison.

Malgré tout, Alexandre Bonnet salue l'état d'esprit d'Harold Moukoudi. "On peut lui tirer un grand coup de chapeau. Il fait preuve d'un énorme professionnalisme, il ne laisse rien transparaître, il travaille énormément. Il s'entraîne comme s'il allait jouer le vendredi", souligne le capitaine du HAC.