"C'est une fierté pour moi d'être ici", Patrick Vieira à son arrivée au Racing Club de Strasbourg

"Je suis très excité à l'idée de relever ce challenge" : les premiers mots de Patrick Vieira. Le champion du monde de football 98 a signé avec le Racing Club de Strasbourg pour trois ans. Le nouvel entraîneur a donné sa première conférence de presse ce lundi aux côtés de Marc Keller.

Une dizaine de jours pour finaliser le staff

"L'ancien coach Frédéric Antonetti a créé un très bon état d'esprit, je veux m'appuyer dessus. On ne part pas d'une feuille blanche. On va essayer d'avoir une idée de jeu assez claire", a indiqué Patrick Vieira "on sent vraiment une forte relation entre le public et les joueurs, quelque chose qu'on ne retrouve pas partout. C'est une fierté pour moi d'être ici, il y a une ambiance qui me fait croire qu'on peut bien travailler dans ce club". "On se doit d'être ambitieux", poursuit le champion du monde "Arsène Wenger a énormément compté dans ma carrière, j'ai passé neuf ans avec lui".

"On se laisse une dizaine de jours pour finaliser le staff ac Patrick", explique Marc Keller "on veut essayer de franchir un cap, notre objectif c'est d'avoir un bel effectif et de chercher à progresser". Le Racing a été vendu mi-juin au consortium américain BlueCo, propriétaire de Chelsea. Marc Keller a précisé lors de cette conférence presse qu'il tenait aux entraînements avec du public mais qu'il n'excluait pas certains huis clos. Le premier match du RCSA est prévu le week-end du 13 août contre Lyon .