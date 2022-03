"C'est une histoire d'amour qui continue" Dante prolonge avec l'OGC Nice !

Il s'est présenté en conférence de presse avec beaucoup de retard. Mais personne ne lui en voudra. Survêtement de l'OGC Nice sur le dos, logo du club sur le cœur, le capitaine du Gym avait une bonne nouvelle à annoncer. "C'est avec une grande fierté et un grand bonheur que je vous annonce que je viens de prolonger d'un an avec le club. C'est une histoire d'amour qui continue. Je veux remercier le club de me faire confiance et j'espère encore beaucoup de succès. L'objectif c'est de jouer aussi longtemps que je serai performant."

Le club ne m'a jamais laissé douter de cette confiance

Relancé sur cette histoire d'amour, le capitaine niçois "Je n'oublie jamais les personnes qui me tendent la main. Le club ne m'a jamais laissé douter de cette confiance, même quand j'étais blessé et ça c'est quelque chose que je n'oublierai jamais." Suspendu face à Versailles mardi, Dante pourra donc fêter cette prolongation de contrat jusqu'en 2023 face au PSG samedi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Objectif 40 ans ?

Très sérieusement blessé au genou la saison dernière, Dante est revenu très fort et il est le joueur le plus utilisé par Christophe Galtier en Ligue 1. Arrivé en 2016 sur la Côte d'Azur, Dante nourrit le rêve secret de jouer jusqu'à 40 ans. Pour cela il faudra encore rempiler d'une saison puisqu'il fêtera son passage dans la quarantaine le 18 octobre 2023.