"C'est une surprise pour nous tous" : l'attaquant Armand Laurienté quitte l'USO

Orléans, France

C'est une annonce à laquelle les dirigeants de l'Union sportive Orléans Loiret football ne s'attendaient pas. Mardi 29 janvier en début de soirée, l'attaquant Armand Laurienté leur a annoncé qu'il quitte l'USO. Prêté par le Stade Rennais en début de saison, il a préféré repartir en Bretagne.

"On était resté sur le principe qu'il finissait la saison chez nous." Anthar Yahia

"C'est une surprise pour nous tous" explique Anthar Yahia, le manager de l'USO. "On n'avait jamais imaginé ça au début du mercato. Mardi soir on avait terminé la réunion avec Armand Laurienté et son agent et on était resté sur le principe qu'il finissait la saison chez nous. Mais à 22 h je reçois un appel de lui pour me dire qu'il veut rentrer à Rennes", raconte-t-il.

Selon lui, le joueur est déjà en route pour Rennes quand il prévient l'US Orléans. "On a essayé de le convaincre de rester jusqu'à très tard dans la soirée" poursuit-il. Une manœuvre infructueuse puisque Armand Laurienté n'est pas venu s'entraîner ce mercredi matin avec ses anciens coéquipiers. Le jeune joueur de 20 ans avait fait de belles performance chez les Orléanais.

Fin du mercato dans un peu plus de 24 heures

Un coup dur à double titre pour l'USO qui n'a plus beaucoup de temps pour lui trouver un remplaçant. Le mercato se clôture jeudi 31 janvier au soir. Le club dit avoir déjà approché plusieurs joueurs mais ne veut pas donner d'indication pour le moment. "On est confiant pour le remplacer", expliquent-ils.

Par ailleurs, le club a également annoncé le retour de Ruben Droenhle au LOCS.