"C'était comme un grand frère", Guy Roux réagit à la mort de l'ancien président de l'AJA Jean-Claude Hamel

Jean-Claude Hamel, le président historique de l'AJ Auxerre, est décédé lundi à l’âge de 90 ans. Sous ses 46 ans de présidence, l'AJA a connu la gloire avec des participations en Coupe d'Europe, un titre de champion de France en 1996 et quatre Coupes de France.

Guy Roux, ancien entraîneur de l'AJA

"Il est dans les deux premiers qui m'ont lancé. Monsieur Garnault en 1961 et Monsieur Hamel en 63. J'ai fait tout le trajet jusqu'à 2007 à ses côtés. Il était trop jeune pour être mon père mais je pourrais dire que c'était mon grand frère dans la qualité de nos relations. Evidemment dans une entreprise comme l'AJA et un sport à risque comme le foot, on a eu de temps en temps des périodes chaudes mais il était d'une fidélité, il ne m'a jamais lâché. Je m'attendais à sa mort mais quand ça vient c'est quand même très dur."

Francis Graille, actuel président de l'AJA

"L'AJA est en deuil. On perd un président extraordinaire, une personne animée d'une grande passion et on perd un ami. Jean-Claude Hamel c'était l'AJA, 46 ans de présidence, 46 ans où l'AJA a côtoyé les sommets avec des titres et des coupes. Sans Jean-Claude tout ça n'aurait pas été possible, sans sa pugnacité, son sens de l'organisation, sa volonté. C’est une réussite extraordinaire. Il ne l’a pas fait seul. Je ne vais pas minimiser les rôles de ses compagnons Guy Roux et Gérard Bourgoin. Mais on doit aussi beaucoup à Jean_Claude Hamel"

Djibril Cissé, ancien joueur de l'AJA

"Encore un homme important de ma carrière est décédé aujourd'hui. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi et ma famille, plus précisément ma sœur et moi. Je suis très triste ce soir, " a écrit l'ancien joueur de l'AJA sur twitter.

Jean-Pascal Mignot, ancien joueur de l'AJA

"C'est une terrible nouvelle. C'est difficile à encaisser car pour moi ça été mon président pendant une quinzaine d'années. C'est une très bonne personne, avec une forte personnalité, il aimait ses joueurs, son club, il a participait grandement à la construction de l'AJA, il a fait l'AJA et j'ai juste envie de lui tirer mon chapeau et rendre hommage à ce grand homme".

Basile Boli et Lionel Charbonnier ont également réagi

"Mon papy, mon président, notre pilier de l’@AJA" a écrit Basile Boli sur Twitter. Hommage aussi de la par de Lionel Charbonnier, ancien gardien de but de l’AJA et champion du monde 1998 : " Mon Prési s’en est allé retrouver l’Abbé Deschamps ! Nul doute qu’il vont se parler de la vie de leur club. J'espère qu'ils sont fiers de ce qu’ils ont fait car ils peuvent ! L'abbé Bonnefoy sera à la table avec d’autres aussi. Ils vont boire un bon chablis et sûrement trinquer à notre santé."

Gérard Bourgoin, ancien président de l'AJA

"Je prend la nouvelle en pleine gueule comme on dit, je suis assis et je vais le rester. Je suis vraiment très touché. C'était un ami. C'était un grand bonhomme, un grand monsieur qui s'en va. Une personne opiniâtre qui ne lâche jamais. Il pouvait rentrer chez un transporteur à 6 heures de l’après-midi et n'en ressortir qu’à 4 heures du matin le lendemain, il ne repartait pas tant qu’il n’avait pas signé le camion. Une grande perte."

Roxana Maracineanu, la ministre des Sports

"Hommage respectueux à Monsieur Hamel. Condoléances à sa famille et à ses proches. Pensées affectueuses pour Guy Roux et le club," a écrit la ministre sur Twitter.