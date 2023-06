"C'était éprouvant" - Le soulagement des joueurs du Racing après une saison difficile en Ligue 1

Le Racing termine en roue libre à Lorient . Défaite 2 buts à 1. Romain Faivre a inscrit un doublé pour les Merlus en première mi-temps. Jean-Ricner Bellegarde a réduit le score à la 57ème minute.

Ils terminent 15ème de cette Ligue 1 après avoir bataillé pour le maintien jusqu’à l’avant-dernière journée.

Ce samedi soir à Lorient, les joueurs du Racing ont donc été d’abord laxistes et menés au score. Ils ont ensuite dominé la deuxième période. Jean-Ricner Bellegarde a réduit le score d’une belle frappe de loin. Avec un peu plus de réussite, les Strasbourgeois auraient pu égaliser. Ils ont tiré deux fois sur les poteaux (Colin Dagba et Bellegarde).

"Au vestiaire on s'est dit qu'on voulait gagner la deuxième mi-temps. C'est chose faite et on voulait finir par une bonne note, malheureusement, cela ne s'est pas passé" a lâché après le match le défenseur Frédéric Guilbert.

On oubliera vite ce dernier match car l’essentiel était acquis, le maintien… Le Racing sort indemne d’une saison laborieuse passée intégralement dans les bas fonds de la Ligue 1. Il débutera une septième saison consécutive dans l’élite du foot français. Cela ne lui est arrivé qu’à trois reprises de rester aussi longtemps en L1.

"Cela a été une saison difficile pour le club et pour moi aussi, maintenant il faut s'en servir pour l'année prochaine et voir les perspectives pour l'avenir, plein de choses vont se passer d'ici un mois" poursuit Frédéric Guilbert. Gerzino Nyamsi est lui aussi revenu sur cette saison un peu galère.

"On apprend beaucoup de choses, qu'il ne faut pas négliger un point. C'est très enrichissant sur le plan personnel, surtout quand il y a des matchs à enjeu. C'était éprouvant, mais c'est dans l'épreuve que l'on apprend. Je ne regrette pas cette année. Je regarde devant, je vais me reposer, et puis travailler".

Ce samedi soir le spectacle était aussi dans les tribunes avec un feu d’artifice tiré en plein match par les supporters de Lorient et des banderoles déployées par les fans des deux camps contre la multipropriété. "Strasbourg n’est pas Chelsea" pouvait-on notamment lire.

Si les joueurs sont désormais en vacances pendant un mois (la reprise est fixée le 3 juillet), ils garderont évidemment un regard attentif à l’actualité en coulisses du Racing. Le club pourrait être vendu et une nouvelle ère pleine d’incertitudes s’ouvrir.