"C'était un vrai boulet de canon" : un supporter alsacien "victime" d'une frappe de Mbappé avant France-Maroc

L'image a fait le tour des télévisions françaises et des réseaux sociaux : Kylian Mbappé courant vers les tribunes pour aller au chevet d'un supporter victime d'une de ses frappes. C'était avant le coup d'envoi de la demi-finale France-Maroc mercredi 14 décembre. Le supporter des Bleus en question est alsacien et rencontrait pour la première fois l'attaquant des Bleus, mais pas forcément dans les conditions qu'il espérait.

"Je n'ai pas vu la frappe partir parce que je jouais du tambour"

Fan des Bleus, Guillaume Wintz, Strasbourgeois d'origine vivant désormais en Guadeloupe a vécu tout le parcours de l'équipe de France dans les stades qataris. Mieux : il est même devenu le joueur de tambour du kop des supporters lors des matchs (celui qui en a la charge habituellement n'ayant pas pu faire le déplacement). C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas pu se protéger de la frappe de l'attaquant français.

"Je n'ai pas vu la frappe partir parce que je jouais du tambour. D'un coup je lève ma tête et là est arrivé ce missile que j'ai pris en pleine tête. C'était vraiment un boulet de canon. Et encore, on voit qu'il a frappé de vraiment très loin. Je n'ose même pas imaginer quand c'est de plus près" rigole aujourd'hui celui qui n'a pas fait le fier pendant plusieurs minutes après le choc.

Tombé dans les bras de supporters devant lui, la frappe l'a tellement assommé qu'il n'a pas pu profiter de la venue de l'attaquant Kylian Mbappé quelques secondes plus tard. "C'est Olivier Giroud qui lui a fait un signe pour l'avertir. Il est donc venu spontanément vers moi, c'est quand même un très beau geste. Tout ce que j'ai entendu c'est les copains autour qui criait "Kylian, Kylian". Mais moi je n'ai aucun souvenir. Ils en ont plus profité que moi."

Objectif dédicace

"Grâce à l'adrénaline du premier but", Guillaume Wintz a finalement repris ses esprits pour profiter du match. Grâce aux prouesses de ses camarades supporters, il a même pu récupérer le ballon qui avait servi à l'amocher. "Pour lui donner encore plus de valeur, j'espère pouvoir rencontrer Kylian et qu'il me mette une petite signature sur le ballon. Ça rendrait ce moment encore plus inoubliable", explique-t-il.

Guillaume Wintz est reparti avec le ballon à la fin du match - Guillaume Wintz

Il voit deux occasions pour que ce moment arrive : le PSG- Racing du 28 décembre au Parc des Princes "mais il y a des chances que Kylian Mbappé soit en vacances" tempère Guillaume Wintz. Il mise donc plus sur le Racing-PSG prévu pour le moment le 27 mai prochain à la Meinau pour y parvenir. Il a même déjà commencé à contacter le Racing.