"C'était une légende du FC Nantes" : pluie d'hommages après la mort de Robert Budzynski

Ils se sont rassemblés en cercle, pendant l'entraînement, pour respecter une minute de silence. Les joueurs et le staff du FC Nantes ont rendu hommage ce mardi à Robert Budzynski, ancien joueur et directeur sportif du club pendant 35 ans, décédé lundi 17 juillet à l'âge de 83 ans .

"Il a connu tous les titres de champions de France du club, en tant que joueur et directeur sportif", souligne l'ancien Canari Gilles Rampillon. Robert Budzynski, défenseur central, a d'abord remporté deux titres de champion de France en 1965 et 1966 avant d'être gravement blessé et de devenir directeur sportif du club en 1970.

Jusqu'en 2005, il remportera six championnats supplémentaires, trois Coupes de France et emmènera le club jusqu'au niveau européen. "Je pense qu'il a voulu transmettre ce qu'il avait déjà vécu en tant que joueur sur le plan de la qualité du jeu, de l'exigence professionnelle quotidienne pour être performant les jours de matchs, poursuit Gilles Rampillon. C'est une personnalité marquante du football nantais."

"Il représentait le FC Nantes qu'on aime"

Certains supporters n'hésitent pas à qualifier Robert Budzynski de légende. "C'est un bout du FC Nantes qui s'en va, regrette Thierry Tissot, le président du groupe de supporters Activ Nantes. Il fait partie de ces légendes qui ont construit le club."

Côté football, "on sentait qu'il ne recrutait pas pour recruter, estime Thierry Tissot. Un recrutement venait compléter un effectif de jeunes par exemple. Il y avait une vraie politique, une vraie intelligence qu'on a un peu perdue aujourd'hui dans le football en général et au FC Nantes en particulier."

Thierry Tissot et son groupe de supporters aimeraient désormais honorer Robert Budzynski dans les prochains jours, avant la reprise du championnat le dimanche 13 août. Ce jour-là, Nantes recevra Toulouse pour la première journée de Ligue 1 et le club organisera un hommage à sa figure disparue.