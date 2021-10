C1 (J3) : Lille doit battre Séville pour entretenir l'espoir d'un 8ème.

Les nordistes reçoivent à 21H les espagnols de Séville. Tenus en échec par les allemands de Wolfsburg et battus par les autrichiens de Salzbourg ils doivent impérativement s'imposer ce soir pour entretenir l'espoir de qualification pour les 8ème de finale.

Les Dogues devront pour cela impérativement montrer un autre visage que celui proposé face à Clermont samedi lors de la 10ème journée de L1. Dominés 1 but à 0, ils ont concédé, déjà, une 5ème défaite depuis le début de la saison.

Une contre-performance qui est intervenue 2 semaines après une performance aboutie contre l'Olympique de Marseille. Difficile donc aujourd'hui de savoir ce que les lillois proposeront face à cette équipe andalouse classée 11ème par l'UEFA et qui a remporté 4 des 7 dernières éditions de la Ligue Europa.

La décla : "retrouver les sensations de Marseille"

Jocelyn Gourvennec espère que son équipe va offrir un autre match de référence comme celui qu'elle avait proposé il y 2 semaines contre l'OM :" Cette équipe de Séville est complète. Elle est composée de plein de bons joueurs. Il faudra un très bon LOSC derrière et devant. On doit faire un match plein. La performance face à Marseille doit être une référence. On doit retrouver les sensations de ce soir là."

Jocelyn Gourvennec convaincu que ses joueurs auront oublié Clermont Copier

Le joueur à suivre : Tiago Djalo

Le jeune portugais devrait une nouvelle fois être associé à son compatriote José Fonte en défense centrale. En difficulté samedi soir à Clermont-Ferrand, Djalo va devoir élever son niveau de jeu afin de faire oublier l'absence de Botman pendant 6 semaines environ. Son entraîneur lui maintient pour le moment sa confiance. De toute façon, les solutions ne sont pas nombreuses pour trouver un nouveau partenaire axial à Fonte : Dabila prêté pendant 2 ans en Belgique est une première piste, Xeka qui a disputé plusieurs rencontres à ce poste la saison dernière en est une autre.

La stat du jour : 15 ans d'attente

Le LOSC attend depuis 15 ans maintenant une victoire à domicile en Ligue des champions. La dernière est intervenue en 2006, face au club grec de l'AEK Athènes. Le 17 octobre, les nordistes s'étaient imposés 3 buts à 1 grâce à des buts de Robail, Gygax et Mavuba. Lille avait ensuite terminé 2ème de la poule et avait subi la loi de Manchester United en 8ème de finale de la C1.

la compo France Bleu Nord : retour du duo Yilmaz-David

Grbic - Celik, Fonte, Djalo, Reinildo - Ikoné, André, Sanches ou Xeka, Bamba - Yilmaz, David