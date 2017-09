"ça m'emm..' de voir le Stade Vélodrome vide, confie Dimitri Payet avant OM / Konyaspor

Le match entre l'OM et Konyaspor ce jeudi ne va pas battre des records d'affluence, bien au contraire. Un virage du Vélodrome est même fermé.

Les 2 défaites -et quelles défaites!- consécutives de l'Olympique de Marseille laissent des traces. Pas seulement dans le vestiaire de Rudi Garcia. C'est aussi la billetterie qui tourne à bas régime. A tel point que la direction du club a décidé de fermer le Virage Nord, et d'inviter tous les supporters abonnés dans ce virage d'aller se regrouper à l'opposé, Virage Sud.

A la veille de ce premier rendez-vous en phase de poules d'Europa League, Dimitri Payet ne cache pas sa déception à l'idée de manquer de supporters. Même s'il comprend que l'équipe paye là les mauvais résultats du moment (défaites à Monaco 6-1 puis contre Rennes à domicile 3-1)

"Honnêtement, ça m'emmerde parce que quand on va aller jouer à l'extérieur, on sera attendu dans un stade où il y aura le feu. En Turquie, ça va être compliqué. Et nous, le Vélodrome doit être une force. C'est sûr que quand il n'est pas plein, c'est dommage" Dimitri Payet