"Ça ne donne pas envie" : à Châteauroux, la Berrichonne peine à remplir son stade

La réception de Lens ce lundi soir, et l'arrivée des supporters sang et or, annonce une soirée animée au stade Gaston-Petit de Châteauroux. Mais en-dehors des grosses rencontres, le nombre d'entrées aux matchs de la Berrichonne ne décolle plus.

17 000 places, dont 14 000 vides les soirs de match : cette saison, la Berrichonne peine à remplir son stade. Depuis le début de saison de Ligue 2, 70% des réceptions se sont jouées devant moins de 3 000 spectateurs. Il faut dire que les résultats ne sont pas au rendez-vous : sur 11 rencontres, la Berri n'a gagné qu'un seul match à la maison cette saison.

"Si les joueurs ne montrent pas d'envie, les supporters n'en montrent pas non plus"

"Honnêtement, il faudrait me payer pour y aller", rigole Sébastien, dépité par les prestations de la Berri cette année. "Aller au stade pour voir des gens perdre comme ça, ça ne donne pas envie, ils n'ont pas envie de jouer..." Sa femme Amélie est du même avis : "Peut-être que le manque de supporters les démotive aussi, mais si les joueurs ne montrent pas d'envie, les supporters n'en montrent pas non plus."

"Moi, ça fait deux ans que je ne viens plus", explique Michel. "J'ai l'impression qu'on a pas tiré les leçons du passé et qu'on va sur la pente glissante de la descente en Nationale." Le désamour des supporters se lit aussi sur les réseaux sociaux, avec des commentaires parfois très acerbes. Christophe, par exemple, sur Facebook : "Pourtant je suis un acharné, depuis 35 ans fidèle à mon club et je le serais toujours mais la je n'en peux plus, je vais faire une pause jusqu'à la fin de saison le stade pour moi c'est fini cette saison mais la faute à qui....?" Ou encore Eric, qui commente : "Une seule victoire 1-0 face à Auxerre, la dernière 0-3 face a Chambly a fini par m'écoeurer!"

L'autre problème, c'est aussi la concurrence de la télévision. "C'est dommage que le stade soit vide. Mais je suis le premier fautif aussi", sourit un autre Michel, croisé dans les rues de Châteauroux. Lui préfère voir les matchs bien confortablement installé dans son canapé : "C'est plus sympa, et on peut voir les ralentis ! En plus, en ce moment, il fait quand même froid pour aller au stade..."

"On se demande comment faire revenir ces gens qui ne veulent plus aller à Gaston-Petit"

Que ce soit à cause de la télé ou des performances de l'équipe, le constat est le même : les tribunes font grise mine. "Il y a beaucoup moins de monde", soupire Thomas Le Gargam, nouveau président des Red Blue Angels, le groupe de supporters de la Berrichonne. "C'est extrêmement compliqué à gérer pour nous, on se demande quelles sont les solutions pour essayer de fédérer au maximum et faire revenir ces gens qui ne veulent plus aller à Gaston-Petit." Les Red Blue Angels aussi sont moins nombreux : cette année, ils sont 27 adhérents, contre "une cinquantaine" dans les meilleures années.

Thomas Le Gargam des Red Blue Angels © Radio France - Lisa Guyenne

Au club, on rappelle que la tendance touche tous les clubs de Ligue 2

Du côté du club, on veut tout de même nuancer le propos. "Les autres clubs de Ligue 2 voient aussi une érosion des spectateurs, qui vont de moins en moins dans les stades et restent devant leur télé", tempère Bruno Allègre, président délégué de la Berri. "C'est d'ailleurs pour ça que les horaires des matchs vont changer la saison prochaine : pour éviter la concurrence de la Ligue 1, les matchs auront lieu le samedi à 19 heures."

Bruno Allègre estime que l'impression de tribunes vides est aussi une question de ressenti. "Ça se voit beaucoup plus à Châteauroux dans notre stade de 17 000 places, que dans un autre stade de Ligue 2 de 5 000 places." Depuis la mi-saison, le club a perdu environ 50 spectateurs au guichet à chaque rencontre. "Évidemment, on ne peut pas se satisfaire de la situation. Par contre, si on met en perspective, Châteauroux a 2 500 spectateurs pour une agglomération de 60 000 habitants, alors que Clermont fait autant d'entrées pour 300 000 habitants, Le Havre fait 5 000 entrées pour une agglomération d'un million..."

Pour tenter de se remettre à flot, la Berrichonne vend des places à 2 euros depuis la rentrée de septembre. L'opération permet de réaliser une centaine d'entrées par rencontre. Les soirs de gala, comme ce soir face à Lens, le club met aussi l'accent sur les animations : pom-pom girls, fanfare, jeux électroniques pour les plus jeunes. Côté Lensois, au moins 350 supporters sont attendus.