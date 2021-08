"Ça nous tient à cœur de gagner" : Strasbourg veut remporter sa première victoire de la saison face à Brest

JEAN CATUFFE / DPPI VIA AFP

Il s'en est fallu de peu, "un doigt de pied", pour que Ludovic Ajorque ne distille sa première passe décisive de la saison. C'était la semaine dernière face à Troyes. Pas de chance : l'attaquant réunionnais a été signalé hors-jeu et le but d'Ibrahima Sissoko a été refusé. Au final, Strasbourg a réussi à égaliser, mais n'a toujours pas remporté le moindre succès cette saison.

Avant d'affronter Brest, ce dimanche à 15 h, de nouveau dans un stade de la Meinau bien garni, les Strasbourgeois ont désormais la ferme intention de l'emporter cette fois-ci. "Ca nous tient à cœur de prendre les trois points. On est des compétiteurs et on n'aime pas voir Strasbourg 20e...", lance Ludovic Ajorque.

Ils nous ont beaucoup manqués la saison dernière !

Pour cela, le meilleur buteur du club la saison dernière (16 réalisations) compte bien s'appuyer sur la ferveur des supporters strasbourgeois : "Franchement, on est trop contents qu'ils soient de retour. On a hâté de fêter la victoire avec eux, ils nous ont beaucoup manqué la saison dernière !"

Pour cela, il va falloir disposer des Brestois qui réalisent plutôt un bon début de saison, compte tenu de leur calendrier particulièrement ardu lors des trois premières journées. En effet, les hommes du nouveau coach breton Michel Der Zakarian ont déjà affronté Lyon, Rennes et le PSG, soit trois équipes qualifiées pour des compétitions européennes. Julien Stéphan, l'entraîneur strasbourgeois, s'attend à un match loin d'être simple : "Brest a une très bonne faculté à jouer en transition, c'est une équipe qui a bien défendu sur les premiers matchs, qui est solide et qui attend l'adversaire pour lui prendre le ballon. Dimanche (demain), ça sera probablement le même schéma".

En attendant une ou des recrues

Le coach du Racing devra se passer d'Ibrahima Sissoko, forfait pour la rencontre, mais pourrait bien intégrer la recrue arrivée jeudi, Maxime Le Marchand. Le défenseur central de 31 ans pourrait être qualifié et postuler pour une place dans le groupe. Mais peu de chance de le voir titulaire, selon l'entraîneur strasbourgeois : "Il va falloir encore un peu de temps avant qu'il ne soit prêt. On ne prendra pas de risques inconsidérés si on pense que c'est trop tôt."

En marge de la rencontre, le Racing s'active en coulisses et espère recruter encore en défense... tout en gardant ses meilleurs joueurs. "C'est surtout le dernier match avant la fin du mercato", souffle Julien Stéphan.