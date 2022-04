"Ça vient de la street mais c'est pour tout le monde" : la Lucarne d'Évry en plein tour de France

Une réplique fidèle de la fenêtre la plus célèbre de France.

La plus célèbre des fenêtres de France était à Paris face à la Tour Eiffel toute l'après-midi ce mercredi. La Lucarne d'Évry, ou plutôt une réplique parfaitement fidèle grandeur nature s'est installée au stade Emile Anthoine, pour le plus grand bonheur des footballeurs en herbe du quartier et d'ailleurs.

Les organisateurs de cet évènement poursuivent leur tour de France et seront ce vendredi dans le 18e arrondissement de Paris, avant d'installer leur faux mur géant samedi au stade Charléty.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'idée est de permettre à un maximum de jeunes de profiter de l'engouement autour de cette désormais mythique fenêtre du quartier des Pyramides, à Évry.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour "Mala", l'un des organisateurs de ce projet fou, l'idée est de partager cette lucarne, désormais star des réseaux sociaux. "Ça vient de la street mais c'est pour tout le monde", résume-t-il d'emblée.

"On vu que cela fédérait toutes les générations, cela apporte de la joie, tout cela a un fort impact social", continue-t-il. "Il ne fallait pas garder égoïstement tout ça à Évry, on voulait partager ces valeurs dans toute la France. C'est pour cela qu'on a crée ce mur à dimensions réelles", détaille le jeune homme originaire d'Évry.

"On a inventé ça dans la banlieue sud de Paris, et maintenant on exporte ça un peu partout dans la France", conclut-il.