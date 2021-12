Ça y est, on connaît la date du match entre Feignies-Aulnoye et le PSG !

On savait déjà que la rencontre entre les amateurs de Feignies-Aulnoye et le PSG pour les 32e de finale de la Coupe de France se jouera à Valenciennes, au stade du Hainaut. On connaît maintenant la date de la rencontre : le 19 décembre prochain.