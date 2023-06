Cadre du vestiaire, Léna Goetsch prolonge avec le DFCO féminin

Une nouvelle prolongation de contrat du côté du DFCO féminin, maintenu en D1 pour une sixième saison consécutive. Après Lisa Lichtfus, Morgane Martins et Hélène Fercocq , le club annonce jeudi 15 juin 2023 que la latérale Léna Goetsch (23 ans), sera dijonnaise la saison prochaine. Arrivée à Dijon en 2019, après 77 matchs joués en D1, elle prolonge son contrat d'un an, jusqu'en juin 2024.

"Une très grosse marge de progression sur le terrain, mais aussi dans le leadership"

"Je suis ravie de prolonger dans ce club qui me fait confiance depuis 4 ans et dans lequel je me sens bien. J’adhère pleinement au projet du DFCO pour cette nouvelle saison et je crois en sa réussite, annonce la joueuse dans un communiqué envoyé par le club. À nous, joueuses et staff, de défendre fièrement les couleurs du club et atteindre ensemble nos objectifs. Merci le DFCO ! »

"La prolongation de Léna est une excellente nouvelle pour l’équipe et notre projet club, indique de son côté Sylvain Carric, manager de la section féminine. Léna est une joueuse cadre de notre équipe, avec encore une très grosse marge de progression sur le terrain, mais aussi dans le leadership. Elle occupe également une place importante au sein du club, donc c’est l’ensemble du DFCO qui se réjouit de cette prolongation".