Caen rampe de lancement mondiale pour l’Equipe de France féminine ?

L’Equipe de France féminine de football reçoit le Chili ce vendredi au Stade Michel d’Ornano à Caen. Premier match de préparation pour la Coupe du Monde 2019 organisée en France. Sitôt intronisée sélectionneuse, Corine Diacre a convoqué un groupe rajeuni.

Quelques semaines après l’échec de l’Euro 2017, l’Equipe de France féminine entame sa longue préparation avant « sa » Coupe du Monde. En 2019 les Bleues disputeront le mondial dans l’Hexagone et c’est avec un groupe considérablement renouvelé qu’elles débutent leur préparation.

La jeunesse pour régénérer le groupe

L’Equipe de France féminine s’est depuis quelques années invitée dans la cour des favorites à chaque grand tournoi international. Mais elle peine à surmonter les ultimes matchs à enjeux. Son palmarès « bloque » à la 4e place (Mondial et JO). « Il faut inculquer un esprit de gagne » s’irrite Corinne Diacre avant de disputer son premier match à la tête des Bleues, ce vendredi à Caen contre le Chili. L’ex recordwoman de sélection (121 avec les Bleues) a donc tranché dans le vif en regardant loin, vers 2019, dès sa première liste. Exit certaines cadres (Thomis, Delie, Thiney) et une chance à saisir pour de jeunes espoirs (Durand, Cissoko, Gréboval, Sarr…). Des « Bleuettes » qui, pour certaines, ont commencé à s’écrire un palmarès international avec le titre européen U 19 ou la finale de la Coupe du Monde U 20. La normande Théa Gréboval qui a connu ses deux aventures reconnait « qu’il s’agit de moments très forts dans une carrière ! Aujourd’hui c’est avec fierté et en conscience de l’exigence du haut niveau que j’arrive chez les A ». A ses cotés l’une des doyennes, Laure Georges, s’amuse de la situation : « Je leur dit de rester telle qu’elles sont ! Sans se mettre trop de pression. C’est un groupe jeune et dynamique » selon cette bleue "historique", pilier de la défense et toujours aussi motivée par l’aventure France « Oui toujours prête quand on m’appelle » sourit-elle « je pense que je l’ai prouvé à l’Euro lors du premier match ou en ¼ contre l’Angleterre »

Une femme de caractère

Si Bruno Blini avait su hisser la France chez les grandes nations, ses successeurs Philippe Bergeroo et Olivier Echouafni n’ont pas réussir à faire franchir le cap supplémentaire. D’où cette (sèche) décision de la Fédération : faire appel à Corinne Diacre fin août alors qu’elle avait fait le début de saison avec le club de Clermont (Ligue 2). Il est vrai qu’elle a largement prouvé ses aptitudes en trois ans à la tête de l’équipe auvergnate, avec de confortables maintiens avec l’un des plus modestes budgets du championnat. Déjà sollicitée un an plus tôt, l’ex adjointe (2007 – 2013) des Bleues a cette fois franchi le pas. « C’est une fierté mais je n’ai pas eu le temps de tomber dans l’émotion » tranche la technicienne de 43 ans, soucieuse de relever le défi proposé par la Fédération « la Coupe du Monde 2019. On m’a missionné pour remporter ce trophée ! La France doit arrêter d’être championne du monde des matchs internationaux de préparation et avoir cette culture de la gagne » claque la Nordiste, réputée pour son sens de la rigueur.

Premier entraînement à d'Ornano pour l'Equipe de France féminine © Radio France - Didier Charpin

Corinne Diacre, première femme française à avoir dirigé un club pro masculin, revient donc vers le football féminin avec une incontestable légitimé. Premier test ce vendredi à d’Ornano devant un public caennais qui avait réservé un accueil massif et bruyant aux Bleues lors d’un match France – Pays de Galles en 2012 (18 736 spectateurs). Corinne Diacre attend avec impatience sa première dans ce Stade d’Ornano qu’elle a fréquenté avec le club de Clermont « On avait perdu ici en Coupe de la Ligue. L’ambiance était fabuleuse mais d’Ornano ne me soutenait pas moi. J’espère que cette fois ce sera le cas » sourit-elle. « On a besoin de soutient, de sentir que le public commence à s’échauffer pour cette Coupe du Monde » conclut la nouvelle patronne du foot féminin. Pour l’heure, 11 000 places ont été vendues pour ce France-Chili, première étape vers la Coupe du Monde 2019.