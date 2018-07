Et de trois ! La France s'est qualifiée pour la troisième fois de son histoire en finale de la Coupe du monde de football ce mardi soir, en battant la Belgique (1-0). Partout en France, les supporters ont vibré devant le match, comme à Caen, où ils étaient environ 10.000 massés devant l'écran géant installé à l'abbaye aux Dames.

Tous devant notre écran, ce mardi et encore plus dimanche prochain.

Sous un ciel bleu prémonitoire, les Normands, en grande majorité maquillés et drapés de bleu-blanc-rouge, ont d'abord frissonné devant la pression belge. Les débats sur la tactique et la solidité défensive françaises allaient bon train à la mi-temps.

Et puis vint cette 51e minute et ce corner d'Antoine Griezmann pour la tête de Samuel Umtiti pour le 1-0. Le parc d'Ornano pouvait exploser avant de souffrir avec les Bleus dans leur valeureuse résistance face aux offensives belges.

Le coup de sifflait libérait tout le monde et résonnaient alors des refrains qui sentaient bon 1998 :

On est en finale, on est en finale, on est, on est, on est en finale"