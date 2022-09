Caen-Saragosse, trente ans après : revivez en vidéo le mythique match en Coupe d'Europe du 15 septembre 1992

Il y a 30 ans ce jeudi, le 15 septembre 1992, le Stade Malherbe Caen disputait son premier match européen face au Real Saragosse. Une victoire grâce à des buts de Stéphane Paille et Xavier Gravelaine (3-2) dans une ambiance de folie à Venoix. Mais Caen sera éliminé de la Coupe UEFA au match retour.

C'est le premier et le dernier match européen disputé à Venoix. Il y a trente ans ce jeudi, le Stade Malherbe Caen affrontait le Real Saragosse au match aller des 32e de finale de la Coupe de l'UEFA le 15 septembre 1992 dans le "chaudron" situé dans le quartier de Caen portant le même nom, à quelques centaines de mètres de l'actuel stade Michel-d'Ornano.

Il s'agit de la première et unique confrontation européenne de l'histoire du SMC après avoir terminé à la 5e place du championnat la saison passée.

Pas verni au tirage au sort pour ce premier tour, Caen a hérité du club espagnol où évoluent entre autres le champion du monde allemand Andreas Brehme et l'Urugayen Gustavo Poyet.

Le duo Gravelaine-Paille sur un nuage

Xavier Gravelaine a décrit les heures précédant le match sur le site officiel du SM Caen : "Je me rappellerai toujours de l'arrivée de Guy Chambily (le président du SMC en 1992, ndlr) à la collation et de sa réflexion : 'les Espagnols nous ont pris pour des jambons"' Ils pensaient que Venoix était notre terrain d'entraînement ! Il était fou furieux."

Le stade de Venoix a été finalement homologué par l'UEFA pour jouer cette rencontre historique. Environ 5.000 supporters ont répondu présents pour mettre l'ambiance en craquant des fumigènes et en tapant sur les tôles pour faire du bruit.

Les compositions des équipes

Caen : Montanier; Avenet, Fournier, Point, Lebourgeois (Germain 28e); Dangbeto (Rouissi 76e), Cauet, Görter, Calderon; Paille, Gravelaine.

: Montanier; Avenet, Fournier, Point, Lebourgeois (Germain 28e); Dangbeto (Rouissi 76e), Cauet, Görter, Calderon; Paille, Gravelaine. Saragosse : Cedrún; Solana (54e López), Juliá, Aguado, Brehme; Gay, Franco, Sanjuán, Mateuţ; Pardeza, Peña (76e García).

Le coup d'envoi a été donné à 20h45 par l'arbitre suisse Kurt Röthlisberger pour cette rencontre à suivre sur France Bleu Normandie (Radio France Normandie Caen à l'époque) et également retransmise en prime-time sur TF1 avec le commentaires de Thierry Roland et Jean-Michel Larqué.

Les Caennais en rouge et bleu et Saragosse en blanc et bleu dans un maillot proche de celui de l'OM de l'époque.

Le match a débuté à cent à l'heure avec l'ouverture du score des Rouge et Bleu grâce à Stéphane Paille après une percée de Xavier Gravelaine dans la défense adverse à la 7e minute de jeu (1-0).

Intenable, Xavier Gravelaine avec le n°11 sur le dos a doublé la mise dans la foulée d'un superbe enchaînement contrôle - reprise de volée sur un centre de Benoît Cauet à la 17e minute de jeu (2-0).

A la demi-heure de jeu, Saragosse réduit l'écart par l'intermédiaire de Jesús García Sanjuán (2-1).

Mais avant la pause, Stéphane Paille a redonné de l'air à Malherbe en s'offrant un doublé à la 37e minute (3-1).

À la pause, Caen est rentré aux vestiaires de Venoix avec un score confortable (3-1).

Les entraîneurs n'ont effectué aucun changement à la mi-temps.

Malgré plusieurs occasions - une pichenette de Xavier Gravelaine juste au-dessus de la barre transversale, un accrochage dans la surface de réparation qui aurait pu se transformer en penalty et une reprise de Faouzi Rouissi -, le SM Caen n'a plus concrétisé.

Pire : après avoir touché une fois le haut de la barre transversale, Saragosse a marqué contre le cours du jeu à une dizaine de minutes avant la fin de la rencontre grâce à Miguel Pardeza malgré un pied en avant sur le gardien Philippe Montanier (3-2).

C'est le score au coup de siffle final sur les coups de 22h30 à Venoix.

Daniel Jeandupeux : "L'écart pourrait être plus grand"

Dès la fin de la rencontre, l'entraîneur caennais Daniel Jeandupeux a réagi à chaud : "Au-delà de la victoire, au-delà de cette générosité qu'on a montrée, on a montré même des moments de grande qualité de football, des occasions, des buts. Et disons que cela correspond bien à l'image que l'on a envie de donner de notre équipe : un football spectaculaire, une équipe qui ne refuse jamais le jeu et et si possible qui gagne."

Et de conclure : "Ce soir, on a gagné. Peut-être que l'on est un petit peu malheureux parce que l'écart pourrait être plus grand, mais on se défendra bien au match retour et pourquoi pas une qualification est toujours possible".

Interrogé par France Bleu des années plus tard, Xavier Gravelaine est revenu sur cette rencontre : "On a fait un match exceptionnel. Le score de 3-2 ne reflétait pas du tout la physionomie de la partie et on a fait ce qu'on appelle un vrai match de Coupe d'Europe où il fallait se transcender. On a fait un grand match, certainement l'un des plus beaux matches qu'on a joués avec cette équipe-là."

Et de préciser : "La nuit a été très longue, en tout cas pour moi, une nuit blanche parce qu'on avait fait un sacré exploit. On était tous complètement vidés. La notion' d'aller au bout de ses forces' a été de mise. Le lendemain, notre victoire avait pris une ampleur médiatique importante."

Pour le gaucher, ce match est resté gravé dans sa mémoire : "On pense que quand la carrière est longue, on a beaucoup de bons souvenirs. En fin de compte, on en a à peine une dizaine. Celui-là pour moi c'est certainement dans les deux ou trois premiers."

Plus beau match de l'année 1992

D'ailleurs, le match Caen-Saragosse a été élu plus beau match de l'année 1992 par le magazine France Football.

Pour l'anecdote, le deuxième meilleur match de l'année choisi par le journal est également un autre match de Caen : une victoire contre Lens en Coupe de France (5-4).

Élimination sur fond de polémique au match retour

Deux semaines plus tard, Caen se déplace dans le stade de La Romareda pour le match retour le 1er octobre 1992.

Mais l'espoir de qualification des Rouge et Bleu est vite douché : Andreas Brehme a rapidement ouvert le score pour le Real Saragosse (1-0). Le champion du monde allemand a failli doubler la mise sur un penalty imaginaire mais ne l'a pas transformé. À l'heure de jeu, l'Urugayen Gustavo Poyet s'est chargé de plier le match (2-0).

Le SMC s'est incliné à l'extérieur et a donc ainsi dit adieu à la Coupe d'Europe dès le premier tour.

Deux choses à retenir de cette rencontre. D'abord, une surprise dans la composition du onze de départ : comme en fin de match à Toulon en championnat la semaine passée, Stéphane Paille n'a pas joué devant mais derrière. Pourquoi un tel choix de la part de l'entraîneur Daniel Jeandupeux ? L'idée est de profiter du jeu de tête du joueur pour contrer les offensives. Une autre raison est invoquée par l'attaquant qui s'est confié quelques années plus tard en septembre 2013 à L'Equipe : "Au match retour, le coach me demande de jouer libéro car j’ai un petit problème de genou. Michel Le Néel, un journaliste de Ouest-France, avait eu l’info et l’avait balancée aux Espagnols. Après le match, on a découvert que nos adversaires savaient que j’allais jouer derrière."

Ensuite, et surtout, une défaite qui a fait polémique avec des décisions litigieuses des arbitres : penalty plus que généreux en faveur de Saragosse et hors-jeu imaginaire sifflé contre Caen.

L'entraîneur Daniel Jeandupeux n'a mâché ses mots à la fin de la rencontre : "On a eu l'impression que l'arbitrage sur les deux matches a été plutôt favorable à l'adversaire. Si le juge de touche avait été aussi impératif à Caen qu'ici (à Saragosse, ndlr), on aurait peut-être pu gagner 3-1 au match aller. Et le juge de touche a peut-être empêché Faouzi Rouissi d'aller au but."

Malgré l'élimination, le coach caennais a préféré retenir le positif de cette aventure : "Cela fait partie du football, on ne va pas se plaindre. Plus que la déception - une fois la défaite digérée - c'est une certaine fierté d'avoir une équipe si jeune, si inexpérimentée, d'avoir autant de culot, montrer tant de cœur et de foi en ses moyens."

Un arbitrage pointé du doigt à tel point que Thierry Roland - dans son langage fleuri - s'est énervé en direct à la télévision au micro de TF1 qui retransmettait la rencontre : "Ah, j'ai rarement vu un trio de nullos pareil ! Faudrait les empailler ceux-là !"

Ah, j'ai rarement vu un trio de nullos pareil... Faudrait les empailler ceux-là"

- Thierry Roland en direct au micro de TF1.

"On avait vraiment l’impression que ça n’allait que dans un sens. Pour moi aujourd’hui, même avec le recul, je suis sûr à 99% qu’il y avait quelque chose de louche", a expliqué quelques années plus tard Stéphane Paille au magazine So Foot.

Et Xavier Gravelaine d'être plus tranchant dans une interview en septembre 2017 sur le site officiel du SM Caen :"On s'était fait voler. C'est la première fois qu'avec Faouzi Rouissi, on a été sifflé hors-jeu en partant de notre camp. On a vu des choses bizarres. On s'est aperçu très vite que ça allait être compliqué. On avait un 12e adversaire contre nous. En plus, les Espagnols - contrairement à l'aller - nous avaient pris très au sérieux. L'exploit à Venoix avait été si retentissant en Espagne".

Lot de consolation pour Xavier Gravelaine : fort de ses prestations en championnat et lors de cette confrontation européenne, il est appelé en équipe de France pour sa première sélection quelques jours plus tard le 14 octobre 1992 contre l'Autriche.

Pour Caen, c'était le premier et le dernier match européen à Venoix, délaissé par l'équipe première pour jouer au stade Michel-d'Ornano. Théâtre peut-être un jour d'une nouvelle rencontre de Coupe d'Europe pour les Rouge et Bleu.