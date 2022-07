Calendrier National : La Berrichonne Football démarrera à domicile contre un promu

Cela faisait plusieurs semaines que les supporters de la Berrichonne l'attendait : ça y est, le calendrier 2022-2023 du championnat de National est connu. Les Castelroussins démarreront au stade Gaston-Petit le 12 août contre un promu de National 2, le Paris FC. Ils iront ensuite, le 19 août, à Avranches, 12e de la saison précédente.

Un début de championnat abordable ?

Sur le papier, les Bleu et Rouge auront une entame de championnat plutôt abordable : ils affronteront trois promus sur les quatre premières journées. Réception du Paris 13 Atlético en ouverture, puis du FC Martigues à la troisième journée (26 août), avant un déplacement au Puy, le 2 septembre. La dernière journée aura lieu le 26 mai, avec un déplacement en Île-de-France, contre le Paris 13 Atlético.

Seulement deux rencontres au mois d'octobre

Le calendrier de cette saison 2022-2023 offre des mois beaucoup plus chargés que d'autres. Ainsi, en septembre et en mars, les Berrichons disputeront cinq rencontres, alors que le calendrier n'en prévoit que deux au mois de janvier et d'octobre. Cependant, le mois d'octobre est aussi le moment où démarre la Coupe de France pour les équipe de National (le week-end du 9 octobre, au 5e tour).

Bordeaux ou Villefranche ?

Dans son calendrier officiel, la FFF ne s'est pas projeté sur la présence ou non de Bordeaux en National. Le club girondin a été rétrogradé administrativement de Ligue 2 vers la troisième division, mais la situation n'est pas encore fixée.

Conséquence, le calendrier de la fédération prévoit "Bordeaux ou Villefranche". Si les Girondins venaient à évoluer en National, les Castelroussins les affronteraient le 15 décembre à l'extérieur, et le 28 avril au stade Gaston-Petit.